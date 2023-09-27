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    15:19, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    11 телефонов вынес мужчина из магазина электроники в Астане

    кража
    Фото: ДП города Астаны

    11 телефонов вынес мужчина из магазина электроники в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Столичными полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 42-летний житель города, причастный к крупной краже электроники на сумму 5 млн тенге. Ночью мужчина путем отжатия окна, пробрался в магазин, разбив витрину, вынес из магазина 11 телефонов, два планшета и оргтехнику. Раскрыть кражу и выйти на след злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

    Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства были частично изъяты. Установлено, что в прошлом году мужчина аналогичным образом взломал магазин в соседнем доме, за что был привлечен к уголовной ответственности. Он заключен под стражу, проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

     

    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Астана
    Автор
    Гульмира Байзакова
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