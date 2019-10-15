11 спортсменок юниорской сборной РК гарантировали себе медали чемпионата Азии по боксу

ФУДЖЕЙРА. КАЗИНФОРМ - В Арабских Эмиратах проходит чемпионат Азии по боксу среди юниоров. 11 спортсменок женской сборной прошли в полуфинал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации бокса.

К сожалению, в четвертьфинале Дильназ Багыт (до 50 кг) и Хава Болкоева (до 46 кг) уступили своим соперницам из Китая и Китайского Тайбэя соответственно.

16 октября состоятся полуфинальные бои, где Элина Базарова (до 48 кг, Шымкент), Анжелика Цой (до 52 кг, Жамбылская область) и Милана Аюпова (до 63 кг, Павлодарская область) встретятся с соперницами из Индии. Назерке Серик (до 54 кг, Жамбылская область), Назым Абдихан (до 60 кг, Туркестанская область) и Валерия Семенова (до 70 кг, Жамбылская область) проведут свои бои с соперницами из Узбекистана.

Анар Турысбек до 57 кг из Алматинской области встретится с представительницей Монголии. Жибек Жараскызы до 66 кг из Жамбылской области проведет бой со спортсменкой из Китая.

Дана Дидай (до 75 кг, Алматы) и Макпал Ерболаткызы (до 80 кг, Алматы) поборются за выход в финал с представительницами Китайского Тайбэя. Диана Магауяева (свыше 80 кг) из Алматы - уже в финале чемпионата, где встретится с представительницей Индии.

Таким образом, 11 из 13 спортсменок женской юниорской сборной Казахстана гарантировали себе медали.