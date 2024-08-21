11 сотрудников системы КУИС осудили за применение пыток в Улытау

Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Улытау КУИС МВД РК и четырех военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК. Они применили пытки в отношении 11 осужденных, отбывающих наказания в этом же учреждении, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе прокуратруры области Улытау, уголовное дело расследовалось специальными прокурорами.

— Прокуроры путем следствия доказали, что виновные сотрудники применяли пытки в отношении 11 осужденных. Приговором суда начальник учреждения и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, остальным пяти сотрудникам учреждения и четырем военнослужащим назначены наказания от 4 до 4 с половиной лет лишения свободы, — отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.