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    16:00, 21 Август 2024 | GMT +6

    11 сотрудников системы КУИС осудили за применение пыток в Улытау

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    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Улытау КУИС МВД РК  и четырех военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК. Они применили пытки в отношении 11 осужденных, отбывающих наказания в этом же учреждении, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратруры области Улытау, уголовное дело расследовалось специальными прокурорами.

    — Прокуроры путем следствия доказали, что виновные сотрудники применяли пытки в отношении 11 осужденных.

    Приговором суда начальник учреждения и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, остальным пяти сотрудникам учреждения и четырем военнослужащим назначены наказания от 4 до 4 с половиной лет лишения свободы, — отметили в прокуратуре.

    Приговор в законную силу не вступил.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Пенитенциарная система Закон и право Регионы Казахстана Регионы Улытауская область Суды
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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