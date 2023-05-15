11 сотрудников КНБ привлекаются по делу о январских событиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день к уголовной ответственности по январским событиям привлекается 11 сотрудников КНБ. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в КНБ к уголовной ответственности привлекается 11 сотрудников. Следствие по некоторым делам закончено, привлечены к уголовной ответственности, это касается уголовного преследования (по январским событиям)», - сказал Марат Колкобаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Он также сообщил, была ли проведена «чистка» в рядах сотрудников Комитета национальной безопасности после январских событий.

«Наряду с этим Комитетом национальной безопасности сразу же после январских событий было проведено большое служебное расследование, внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе касательно наделения ответственностью должностных лиц. В то же время законопроектом вносятся определенные поправки, которые нацелены на то, чтобы воспитывать патриотизм и определенный алгоритм действий каждого должностного лица», - добавил Марат Колкобаев.

Отметим, что сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан».