Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

11 сотрудников инспекции транспортного контроля ВКО получали взятки

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Сентября 2021, 09:36
11 сотрудников инспекции транспортного контроля ВКО получали взятки

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная службой по Восточно-Казахстанской области пресечена преступной группы в количестве 11-ти сотрудников инспекции транспортного контроля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Преступная схема была организована руководителем одного из отделов инспекции. Указанные должностные лица агентства взятки от предпринимателей в сфере грузоперевозок за покровительство и беспрепятственное передвижение в регионе.

Сумма взяток составляла от 10 000 до 50 000 тенге, которые передаются водителями грузового транспорта сотрудникам инспекции при рукопожатии.

Ежедневный поток получаемых взяток составлял от 150 до 500 тысяч тенге. Всего задокументировано более 20 эпизодов передачи денежных средств. В отношении 4-х лиц судом избрана мера пресечения- «арест».


Восточно-Казахстанская область   Коррупция   Транспорт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам