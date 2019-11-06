11 сотрудников Антикоррупционной службы являются выпускниками ведущих вузов Европы и США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и президента АО «Центр международных программ» Айнур Карбозовой, в ходе которой подписан меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Целью меморандума является формирование всеобщего неприятия коррупции в рамках администрируемых акционерным обществом международных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии Президента РК «Болашак», а также выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В ходе встречи председатель Агентства отметил, что в ведомстве приоритет при отборе кадров отдается выпускникам зарубежных вузов, стипендиатам программы «Болашак», обладателям степени магистра и доктора PhD и в настоящее время 11 сотрудников Антикоррупционной службы являются выпускниками ведущих вузов Европы и США.

Алик Шпекбаев подчеркнул важную роль системы подготовки и повышения квалификации кадров за рубежом по программе «Болашак» для различных отраслей, в частности правоохранительных органов.

Кроме того, стороны обсудили вопрос прохождения краткосрочных стажировок (со сроком до двенадцати месяцев) сотрудниками центрального аппарата и территориальных подразделений Агентства на базе ведущих зарубежных высших учебных заведений, а также в признанных мировых научно–исследовательских центрах, компаниях и отраслевых организациях.

По завершению встречи Айнур Карбозова поблагодарила Алика Шпекбаева за поддержку инициативы Центра международных программ и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Президент АО «Центр международных программ» отметила, что подписание меморандума даст новый импульс в повышении квалификации сотрудников Антикоррупционной службы в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Для достижения этих целей стороны договорились активизировать взаимодействие в реализации антикоррупционной политики и недопущению любых проявлений коррупции путем консолидации усилий Агентства и Общества.