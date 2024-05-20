11 смартфонов пытался провезти в колонию житель СКО
В Северо-Казахстанской области предотвратили провоз 11 смартфонов на территорию учреждения чрезвычайной безопасности №51, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, на транспортном контрольно-пропускном пункте сотрудники колонии досматривали автомобиль, который завозил на территорию учреждения деревянные доски. В нем нашли 11 сотовых телефонов, спрятанных в металлической емкости с двойным дном.
— Запрещенные предметы обнаружили в ходе изучения фото таблицы
после проверки металлического чана через рентген-телевизионную установку. Проводится сбор материалов с дальнейшим направлением в суд для привлечения гражданина к административной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе.