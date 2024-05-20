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    23:51, 19 Май 2024 | GMT +6

    11 смартфонов пытался провезти в колонию житель СКО

    смартфоны, мобильные телефоны
    Фото: департамент УИС по СКО

    В Северо-Казахстанской области предотвратили провоз 11 смартфонов на территорию учреждения чрезвычайной безопасности №51, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, на транспортном контрольно-пропускном пункте сотрудники колонии досматривали автомобиль, который завозил на территорию учреждения деревянные доски. В нем нашли 11 сотовых телефонов, спрятанных в металлической емкости с двойным дном.

    — Запрещенные предметы обнаружили в ходе изучения фото таблицы
    после проверки металлического чана через рентген-телевизионную установку. Проводится сбор материалов с дальнейшим направлением в суд для привлечения гражданина к административной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Пенитенциарная система
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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