11 смартфонов пытался провезти в колонию житель СКО

В Северо-Казахстанской области предотвратили провоз 11 смартфонов на территорию учреждения чрезвычайной безопасности №51, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, на транспортном контрольно-пропускном пункте сотрудники колонии досматривали автомобиль, который завозил на территорию учреждения деревянные доски. В нем нашли 11 сотовых телефонов, спрятанных в металлической емкости с двойным дном.