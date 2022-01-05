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11 случаев заболевания пневмонией зарегистрировали в Казахстане

5 Января 2022 08:49
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11 случаев заболевания пневмонией зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3.01.2022 г. зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 19 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84244, летальных случаев - 5224, выздоровевших - 77115.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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