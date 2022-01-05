Новости
11 случаев заболевания пневмонией зарегистрировали в Казахстане
5 Января 2022 08:49
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3.01.2022 г. зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 19 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по теме199 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии в РК 403 человека выздоровели от коронавируса в РК 483 человека заболели коронавирусом в Казахстане
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 84244, летальных случаев - 5224, выздоровевших - 77115.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
2 Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев получили вакцину Pfizer
- 199 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии в РК
- 403 человека выздоровели от коронавируса в РК
- 483 человека заболели коронавирусом в Казахстане
- Ashyq: с каким статусом можно попасть на рынки Алматы
- Выявленный во Франции штамм коронавируса находится под наблюдением с ноября - эксперт ВОЗ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн