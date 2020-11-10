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11 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировано в Казахстане
10 Ноября 2020 09:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано 39115 заболевших , 410 летальных случаев , 29203 выздоровевших .
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