11 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 21 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано 39115 заболевших , 410 летальных случаев , 29203 выздоровевших .