11 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад родился (1936) родился- почетный директор Научного центра педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, заведующий кафедрой детской хирургии, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники.

Уроженец Кызылординской области. Окончил педиатрический факультет Алматинского государственного медицинского института, аспирантуру кафедры госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института.

Трудовая деятельность: проходил клиническую ординатуру кафедры детской хирургии Алматинского государственного медицинского института (1959-1961); врач-ординатор, заведующий детским хирургическим отделением Алматинской городской детской клинической больницы № 1 (1961-1962); аспирант кафедры госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института (1963-1965); ассистент кафедры госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института (1965-1966); докторант Научно-исследовательского института педиатрии Академии медицинских наук СССР (1967-1968); заведующий кафедрой детской хирургии (с 1968 года); декан педиатрического факультета Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова (1978-1980, 1988-1990); директор (с 1993 года); почетный директор Научного центра педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2001 года).

Автор более 310 научных работ, в том числе 9 глав в союзных руководствах по детской хирургии и 9 монографий. Разработал и внедрил в медицинскую практику методы диагностики и хирургического лечения заболеваний и травм головного мозга, легких, пищевода, почек, опорно-двигательного аппарата у детей. Выполнил более 10 тысяч операций высшей степени сложности. Впервые в Казахстане в 1976 году произвел торакопластику при врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей.

Награжден орденом «Парасат», медалью.

назад (1950) родился- актер, театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в г. Чугучак (КНР). Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (Москва, 1979), режиссер драматического театра.

Трудовая деятельность: актер Джамбулского областного драматического театра (с 1968 год); актер Кзыл-Ординского областного театра им. Н. Бекежанова (с 1972 года); режиссер-постановщик Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова (с 1979 года); преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова (с 1998 года).

Снимался в кинофильмах «Брат мой» (Комсомолец) - киностудия «Казахфильм», «Художник» (Художник), «Белый шаман» (Гатле) - творческое объединение «Экран» (Москва).

Режиссерско-постановочные работы: Ж.-Б. Мольер, «Одураченный муж»; К. Гольдони, «Слуга двух господ»; Е. Шварц, «Снежная королева»; Ж. Файзи, «Башмачки»; Н. Гоголь, «Женитьба»; Р. Сейсенбаев, «Ночной диалог»; Н. Абуталиев, «Махамбет»; Т. Нурмагамбетов, «Свадьба Кырманбая»; С. Балгабаев, «Век без любви», «После юбилея»; С. Торайгыров, «Камар сулу»; С. Муканов, «Светлая любовь»; Ф Буляков, «Выходят бабки замуж...»; А. Тарази, «Поэт... Ангел... Любовь...»; И. Вовнянко, «Апокалипсис»; Е. Уахитов, «Сваты»; С. Балгабаев, «Сағыныш пен елес»; Т. Мамасейит, «Бәкей қыз»; М. Ауэзов, «Лихая година»; С. Асылбекулы, «Осенний марафон».

Награжден орденом «Парасат» (2009); медалями «Астана» (1998), «550-летие Казахского ханства» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат премии имени Махамбета.

назад (1965) родился- режиссер, сценарист, продюсер.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский театрально-художественный институт (ныне - Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова); Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне- Казахский национальный университет имени аль-Фараби), Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.

Трудовая деятельность: работал креативным директором рекламного агентства «D'Arcy», руководителем «Дебют-реклама» киностудии «Казахфильм», председателем Союза кинематографистов Казахстана.

Снял фильмы «Разлучница», «Голубиный звонарь», «Последние каникулы», «Жылама», «Нереальная любовь».

назад (1966) родился- первый заместитель руководителя Международного секретариата G-Global.

Родился в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Н. Гумилева, государственный аудит) (2018); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр (2016); Белорусский государственный университет, экономист (1991); Университет г. Анкары (1994); MBA, Лондон, Великобритания (2012).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского государственного педагогического университета им. Абая (1991-1993); менеджер «КЗИ Банк» (1993-1994); начальник отдела по работе с драгметаллами АО «Народный банк Казахстана» (1996-1998); начальник отдела по работе с акционерами АО «Народный банк Казахстана» (1998-2000); директор департамента АО «КазСтройСервис» (2002); исполняющий обязанности помощника министра государственных доходов Республики Казахстан, помощник министра государственных доходов РК (2002); помощник министра финансов РК (2002-2003); главный менеджер департамента проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2003); советник председателя правления АО «ИК: Инвестиционный фонд Казахстана» (2003-2004); заместитель генерального директора АО «Акционерный инвестиционный фонд «КИФ» (2007-2010); президент ОЮЛ «Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» (с 2010 года).

На занимаемой должности - с 2013 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), Золотой медалью им. В.И. Вернадского (2012), «Ерен еңбегі үшін» (2014), «20 жыл Астана» (2018).

назад (1974) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в г. Алматы. Окончил историко-теоретический факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, искусствовед (1998).

Трудовая деятельность: читал авторский курс лекций по истории западноевропейского музыкального театра в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (1999-2010); руководитель, автор сценария, ведущий итоговой информационной программы «Портрет недели» на телеканале КТК (2000-2011); профессор кафедры менеджмента и общественных дисциплин Международного университета информационных технологий, г. Алматы (с 2010 года); академик Международной евразийской академии телевидения и радио, г. Москва (с 2006 года); президент АО «КТК» (2006-2007); директор собственного вещания телеканала КТК (с 2007 года); автор, продюсер и ведущий программы «Слуги народа» (с 2011 года); директор по стратегическому развитию КТК (2014-2016); руководитель, автор и ведущий программы «Портрет недели» (с 2015 года); депутат Мажилиса Парламента РК VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2017); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Автор монографии «Оперы Верди 40-х годов» (1998), а также 50 статей и публикаций по истории западноевропейского музыкального театра.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2019); медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За вклад в национальную безопасность» (2017); почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации» Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2016).