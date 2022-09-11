11 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День семьи в Казахстане

1 марта 2013 года Президент Казахстана подписал Указ о внесении изменений и дополнений в Перечень профессиональных и иных праздников Республики Казахстан. Этим документом в стране был учреждён новый праздник - День семьи - и определена дата его празднования - каждое второе воскресенье сентября.

День памяти жертв фашизма

Скорбная для всего мира дата отмечается во второе воскресенье сентября. Выбрана такая дата для памятного дня в связи с тем, что именно на первые числа сентября пришлось и начало, и окончание Второй мировой войны.

Считается, что появился впервые День памяти жертв фашизма в 1962 году. Ныне этот день отмечают в разных странах, где проводятся как общенациональные, так и локальные мероприятия. В частности, в этот день могут проходить церемонии возложения цветов на братские могилы жертв фашизма.

СОБЫТИЯ

В 1883 году был основан Семипалатинский областной краеведческий музей, являющийся одним из старейших музеев Казахстана. Свою лепту в деятельность музея внесли великий поэт Абай, философ и писатель Шакарим Кудайбердыулы и известный прозаик Мухтар Ауэзов. Сегодня фонд музея насчитывает более 107 тысяч единиц хранения. При музее функционирует научная библиотека закрытого типа, насчитывающая около 30 тысяч книг, в том числе редких изданий.

В 1931 году вышел в свет первый номер карагандинской газеты «Большевистская кочегарка», которая в наши дни издается под названием «Индустриальная Караганда». Нынешнее свое название газета получила 1 мая 1963 года. В год 50-летия редакции коллектив газеты был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

В 1991 году были образованы Агентство космических исследований и Государственный комитет по земельным вопросам и землеустройству.

В 1997 году основана Военная академия Вооруженных сил РК, являющаяся по статусу ведущим автономным государственным высшим военным образовательным учреждением, находящимся в ведении Министерства обороны РК.

В 2007 году в Актау первая казахстанская экспедиция стартовала в кругосветный морской поход на яхте «Чокан Валиханов». В церемонии проводов принимал участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства сказал добрые слова напутствия и вручил экипажу экспедиции флаг Республики Казахстан, который был поднят на яхте «Чокан Валиханов» под звуки государственного гимна страны.

В 2007 году в центре села Шалдай Павлодарской области был открыт монумент сотрудникам природного резервата «Ертіс орманы», погибшим при тушении пожара.

В 2006 году в уникальном ленточном бору Шалдая случился крупный пожар. При его ликвидации погибли четыре сотрудника лесничества. На мраморе памятника высечены имена и портреты инспекторов лесничества.

В 2010 году ученица 6-го класса школы-лицея № 250 поселка Жосалы административного центра Кармакшинского района Кызылординской области Айжан Кыдырбек получила Гран-при фестиваля «Римини фест», прошедшего в Римини (Италия).

В этом песенном фестивале приняли участие певцы в возрасте от 9 до 25 лет. Айжан исполнила песни на казахском, русском и итальянском языках и оказалась лучшей.

В 2013 году группа отечественных ученых привезла из Китая архивные документы Цинской империи, имеющих отношение к казахской истории.

Копии архивных документов составляют 283 тома. Документы охватывают период с конца 1730 года до середины 1911 года и раскрывают историю казахско-китайских политических, внешнеполитических и экономических взаимоотношений. Казахстанскими учеными, в частности, была проделана работа по выявлению, фотофиксации и копированию тюркских камнеписных и рукописных источников по восстановлению исторической памяти, истории становления и развития Тюркского каганата.

В 2014 году в 148 км юго-восточнее города Жезказгана осуществил мягкую посадку аппарат корабля «Союз ТМА-12М». Он доставил на Землю сороковую экспедицию Международной космической станции в составе российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Артемьева, астронавта NASA Стивена Свонсона, которые провели на космической орбите 170 суток. Вернувшийся экипаж космического корабля доставил в Караганду герб города, побывавший на околоземной орбите.

В 2015 году в г. Батуми (Грузия) состоялось заседание круга председателей Конференции европейских конституционных судов (Европейская ассоциация), где был рассмотрен вопрос о принятии Конституционного Совета Казахстана в состав Европейской ассоциации в качестве ее наблюдателя.

Заявка Конституционного Совета Республики Казахстан была удовлетворена, что является очередным свидетельством признания международным сообществом достижений Республики Казахстан в сфере обеспечения верховенства Конституции.

В 2018 году в работе 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который проходил в Минске, принимали участие казахстанские космонавты Токтар Аубакиров и Айдын Аимбетов. Всего на традиционный форум космонавтов мира в столицу Беларуси прибыло более 80 космонавтов из 17 стран.

Казахстанский космонавт, вице-президент АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» Айдын Аимбетов в рамках космического конгресса провел ряд деловых встреч по сотрудничеству с коллегами из разных стран, а также с представителями Национальной академии наук Беларуси, которая ведет основную работу по развитию космической деятельности в стране.

В 2019 году казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала кавалером ордена «Золотой мангуст». Это уникальный случай за всю историю существования данной награды - впервые кавалером ордена стала столь юная девушка.

Эта высокая награда является своего рода «спортивным Оскаром» и традиционно присуждается лучшим спортсменам, выдающимся ветеранам спорта, а также меценатам, бизнесменам и политикам, которые внесли значимый вклад в развитие спорта и воспитание здорового поколения.

В 2019 году была завершена международная экспедиция «Шелковый путь - путь диалога». Экспедиционная команда проехала более 4 000 км по следующему маршруту: Алматы - БАО - Иссыкское ущелье - Чарынский каньон- Кольсай - Каракол - Каджи-Сай - Токмок - Суусамыр - Талас - Тараз - пещера Акмешит - Сауран - Туркестан - Арыстан-баб - Отырар - Шымкент - Ташкент - Самарканд - Казыгурт - Мерке - Танбалы - Алматы.

По итогам экспедиции были выявлены наиболее оптимальные и интересные места и маршруты для развития туров, которые подкреплены точными координатами, качественными фотографиями и видеоматериалами, а также детальным описанием.

В 2020 году в центре Бухареста состоялось торжественное открытие бюста Абая, что является наглядным примером взаимного уважения народов Казахстана и Румынии, воспитания нового поколения с познанием истории двух стран. Было подчеркнуто, что приобщение к европейской культуре являлось одним из стремлений реформатора казахской культуры Абая, великое наследие которого сумело синтезировать культуры Востока и Запада.

В 2021 году в Нур-Султане состоялось торжественное открытие Казахстанско-немецкого центра. Соглашение о создании такого центра в Нур-Султане было подписано в Берлине во время первого официального визита в Германию Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в декабре 2019 года.

Деятельность Центра будет направлена на сохранение этнической идентичности, культуры и родного языка немцев Казахстана, а также послужит диалоговой площадкой для делового сообщества двух стран.

В 2021 году в Бухаресте открылся парк под названием «Казахстан», а в Нур-Султане в сквере «Бухарест» установили бюст румынского поэта Михая Эминеску.

«В Центральноазиатском регионе нет ни одной страны, кроме Казахстана, где есть сквер и бюст румынского национального поэта. Казахстан - один из ключевых партнеров Румынии в Центральной Азии. Открытие бюста Эминеску в столице Казахстана - хороший стимул, чтобы наши народы лучше узнали друг друга и дипломатические отношения вышли на новый уровень», - отметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Мадалина Лупу.

В 2021 году фильм «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова получил главный приз ХVII Казанского Международного кинофестиваля мусульманского кино - Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм. Также картина была удостоена награды за операторскую работу (Александр Плотников).

«18 килогерц» - это уличная история, в центре сюжета которой жизнь подростков в конце 90-х годов.