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11 рейсов отменены в столичном аэропорту

23 Января 2020 13:07
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11 рейсов отменены в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 38 авиарейсов и отменены 11 рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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22 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения:

- 9 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы из городов Омск, Ташкент, Москва и Киев);

- 8 рейсов авиакомпании SCAT (из них международные рейсы из городов г. Улан-Батор, Москва и Прага);

- 2 рейса авиакомпании Qazaq Air - в Алматы и Костанай;

- 3 рейса авиакомпании Fly Arystan - в Павлодар, Алматы и Костанай;

На вылет имеются задержки 16 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):

- 6 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы в города Ташкент и Киев);

- 6 рейсов авиакомпании SCAT (из них международные рейсы в города Москва и Прага)

- 4 рейса авиакомпании Qazaq Air и Fly Arystan;

Отменены 11 рейсов авиакомпаний Lufthansa во Франкфурт, Turkish Airlines в Стамбул, LOT Polish в Варшаву, Air Astana, Qazaq Air, SCAT.

Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Погода,
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