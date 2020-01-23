11 рейсов отменены в столичном аэропорту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 38 авиарейсов и отменены 11 рейсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
22 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения:
- 9 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы из городов Омск, Ташкент, Москва и Киев);
- 8 рейсов авиакомпании SCAT (из них международные рейсы из городов г. Улан-Батор, Москва и Прага);
- 2 рейса авиакомпании Qazaq Air - в Алматы и Костанай;
- 3 рейса авиакомпании Fly Arystan - в Павлодар, Алматы и Костанай;
На вылет имеются задержки 16 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):
- 6 рейсов авиакомпании Air Astana (из них международные рейсы в города Ташкент и Киев);
- 6 рейсов авиакомпании SCAT (из них международные рейсы в города Москва и Прага)
- 4 рейса авиакомпании Qazaq Air и Fly Arystan;
Отменены 11 рейсов авиакомпаний Lufthansa во Франкфурт, Turkish Airlines в Стамбул, LOT Polish в Варшаву, Air Astana, Qazaq Air, SCAT.
Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.
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