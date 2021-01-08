11 проектов для создания хозяйств по разведению рыбы разработали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области объемы вылова рыбы по итогам прошлого года сократились почти вдвое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году объём добычи рыбы в области составил 12, 5 тысячи тонн. Это почти в два раза меньше, чем вылавливалось раньше. Причин несколько. С каждым годом из-за снижения уровня воды в реке Урал уменьшается популяция рыбы, заходящей из Каспийского моря на нерест. В уменьшении уловов виноваты и сами рыболовецкие артели. Когда были большие объёмы вылова - рыболовецкие суда, другое оборудование не обновлялись», - говорит руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садыбекулы.

По его словам, чтобы возродить отрасль, необходимо переходить к товарному разведению рыбы. В регионе уже разработано 11 проектов, направленных на создание хозяйств по разведению рыбы разных пород.