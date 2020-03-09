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вчера 22:55
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11 преступлений помогла раскрыть собака в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане служебно-розыскная собака «Агат» за два прошедших месяца помогла раскрыть 11 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве рассказали, что на днях на канал «102» управления полиции города Усть-Каменогорска поступила информация о совершенной краже из универсама. Неизвестные лица, взломав решетки и разбив окна, проникли в складское помещение торгового дома, и похитили имущество стоимостью 500 тысяч тенге. Прибыв по указанному адресу в составе следственно-оперативной группы, полицейский-кинолог Куаныш Бекпаев применил по следу служебно-розыскную собаку по кличке «Агат». Проработав запаховый след, собака довела стражей порядка до соседнего дома, где возле беседки был обнаружен похищенный ноутбук.
Далее по оставленным следам рук криминалистам и оперативникам удалось установить и задержать трех злоумышленников. Похищенное изъято. Руководитель Центра кинологической службы ДП ВКО Омирзак Касаинов отметил, что данное преступление стало раскрытым благодаря профессиональным действиям полицейского-кинолога.
«Применение служебно-розыскной собаки «Агат» с начала года способствовало раскрытию 11 преступлений, в том числе 8 фактов краж, 1 грабежа и 1 факта попытки угона», - отметил капитан полиции О. Касаинов.
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