11 преподавателей Казахстана примут участие в премии «Учитель мира»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одиннадцать учителей представят Казахстан в отборочном туре «Учитель мира», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд развития общественно значимых инициатив.

«Учредитель Фонда развития общественно значимых инициатив – Алия Нурсултановна Назарбаева объявила имена 11 педагогов, которые представят нашу страну в отборочном туре премии «Учитель мира», - сообщили в Фонде.

В числе преподавателей, чьи заявки будут отправлены для участия в отборочном туре: Албаева Тамара Габитовна - учитель казахского языка и литературы средней школы-лицея №23 г.Актобе, Алиева Лазат Нургалыковна - учитель географии и естествознания филиала РФМШ г.Нур-Султан, Базаргалиева Баян Темиржановна - учитель казахского языка и литературы специализированного лицея-интерната «Білім инновация» для одаренных юношей Актюбинской области, Долаев Архат Садырбаевич -учитель математики в РФМШ г.Алматы, Калмаханова Айгуль Базарбаевна -учитель русского языка и литературы в школе-гимназии им.Баймырзы Бесбаева Жамбылского рай. Жамбылской области, Мергенбаева Назигуль Оразбаевна -учитель начальных классов школы-гимназии №148 г.Алматы, Надирова Гулсим Курманбаевна -учитель географии средней школы «Өтес» села Сайөтес Мангистайского рай. Мангистауской области, Орынбеков Арман Шымбайұлы -учитель истории в средней школе №90 г.Шымкент, Тлеулов Ербол Эрнстович - учитель физической культуры в НИШ физико-математического направления г.Шымкента, Жумабеков Асхат Советханович – победитель республиканского конкурса «Лучший педагог»в 2018 году, обладатель Специального приглашения от Международного благотворительного фонда Варке для участия в отборочном туре премии «Учитель мира» - учитель физики и математики в НИШ г.Семей, а также победитель Национальной премии «Учитель Казахстана», обладатель денежного приза в размере 4 000 000 тенге, учрежденного Фондом развития и звания «Амбассадор Глобальной премии в Казахстане» учитель математики «Білім-инновация» лицея-интерната для одаренных юношей города Нур-Султан Гул Муаммер.









Отметим, что участие Казахстана в Глобальной премии для педагогов стало возможным благодаря поддержке Фонда развития общественно значимых инициатив – официального представителя в нашей стране Всемирной премии, учредителем которой является Международный благотворительный Фонд Варке («Varkey GEMS Foundation»).

Беспристрастный отбор лучших кандидатов был произведен Независимой Академией судей, в состав которой входили представители Министерства образования и науки, родительского сообщества, неправительственных организаций, независимые эксперты в сфере образования, филантропы, под наблюдением команды международных аудиторов PricewaterhouseCoopers.

Конкурс «Учитель мира» - аналог Нобелевской премии для педагогов будет проводиться в марте 2020 года в Дубае.

Ранее сообщалось, что педагоги из Казахстана впервые претендуют на звание Лучшего учителя мира и приза в размере $1 млн.



