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11 побед за день одержали казахстанские боксеры на «малом чемпионате мира»

24 Февраля 2022 01:30
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11 побед за день одержали казахстанские боксеры на «малом чемпионате мира»

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В пятый день соревнований на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), который также называют «малым чемпионатом мира», от Казахстана выступили восемнадцать спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Одиннадцать из них одержали победы и прошли дальше, а семь — досрочно завершили выступление на турнире.

Результаты всех боев с участием казахстанских боксеров:

Мужчины

48 кг. Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Леонардо Эспозито (Италия) — 5:0

48 кг. Даниял Сабит (Казахстан) — Эдмонд Худоян (Россия) — 0:5

51 кг. Дамир Абдикадыр (Казахстан) — Киран Макдональд (Англия) — 5:0

51 кг. Тимур Кабдешов (Казахстан) — Мартин Молина Сальвадор (Испания) — 3:2

60 кг. Василий Самчук (Казахстан) — Мурат Йылдырым (Германия) — 2:3

71 кг. Ермахан Жакпеков (Казахстан) — Куат Куатов (Казахстан) — 3:2

75 кг. Нурканат Райыс (Казахстан) — Фраттарелли Манфреди (Италия) — 5:0

+92 кг. Нурлан Сапарбай (Казахстан) — Аюб Гадфа (Испания) — победа Сапарбая отказом соперника после второго раунда

Женщины

50 кг. Назым Кызайбай (Казахстан) — Лаура Фернандес (Испания) — 5:0

54 кг. Балауса Муздиман (Казахстан) — Станимира Петрова (Болгария) — 0:5

54 кг. Дина Жоламан (Казахстан) — Шарон Приско (Италия) — 4:1

57 кг. Карина Ибрагимова (Казахстан) — Вилма Виитанен (Финляндия) — 1:4

60 кг. Римма Волосенко (Казахстан) — Маринела Кани (Греция) — 5:0

60 кг. Айдана Забынбекова (Казахстан) — Келли Харрингтон (Ирландия) — 0:5

66 кг. Мадина Нуршаева (Казахстан) — Саадат Далгатова (Россия) — 0:5

66 кг. Дарига Шакимова (Казахстан) — Ишрак Шаиб (Алжир) — 5:0

75 кг. Надежда Рябец (Казахстан) — Елена Гапешина (Россия) — 3:2.



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#Спорт   #Бокс  
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