11 переливов сохраняются на автодорогах в СКО

По состоянию на 13:00 часов 16 апреля произошло 69 переливов на автомобильных дорогах области, из них действующих — 11 переливов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС СКО.

На дорогах республиканского значения — 5:

а/д республиканского значения М-51, 527-529 км, Челябинск — Новосибирск обход г. Петропавловск (длина 2000 метров, глубина — 210 см); а/д республиканского значения А-16, 954 км, Жезказган — Петропавловск (длина 500 метров, глубина — 75 см); а/д республиканского значения Р-49 3-8 км, «Обход Петропавлоска» (длина 1000 метров, глубина — 100 см); а/д республиканского значения Р-49 11-14 км, «Обход Петропавлоска» (длина 500 метров, глубина — 25 см); а/д республиканского значения А-12 28-32 км, Петропавлоск — Соколовка — гр.РФ (от с. Якорь до пограничного поста Кызылжар) (длина 200 метров, глубина — 40 см).

На дорогах областного значения — 2:

а/д областного значения КТ-4 Новоникольское — Андреевка — Бостандык — Новомихайловка 5-6 км (Кызылжарский район); а/д областного значения КТ-85 подъезд к Воронньему острову с. Прибрежное (длина 2 км, глубина 2,5 м) (Кызылжарский район).

На дорогах районного значения — 4:

Тайыншинский район — 2:

а/д районного значения КТТА-317, Ясная поляна — Тихоокеанское — Шункырколь на участке с. Тихоокеанское; а/д районного значения КТТА-287, Приречное — Заречное — Октябрьское — Терновка дорожный переезд через реку Чаглинка.

Тимирязевский район — 2:

а/д районного значения Тимирязево — Докучаево вблизи с. Рассвет (длина 75 м, глубина 3-7 см); а/д районного значения Аксуат — Есиль, в 1 км. от ближайшего населенного пункта с. Аксуат (длина 100 м, глубина 4-5 см).

Разрушение дорожного полотна — 10 (2 — областного, 8 — районного значения):

На а/д областного значения Петропавловск — Долматово вблизи с. Долматово зафиксировано обрушение грунта (дорожного полотна) глубина — 4 метра, ширина — 3 метра, в результате подмыванием талыми водами; На а/д областного значения КТ-2, между с. Боголюбово — Новокаменка в 13 км от с. Боголюбово размытие дорожного полотна. Организовано дежурство (МИО, ОП района). Движение на данном участке дороги приостановлено; На а/д районного значения СК-96, Ясная Поляна — Шункырколь, на участке упраздненного села Жаркайын, произошло размытие дорожного полотна протяженностью 30 метров. Организовано дежурство (МИО, ОП района). Движение на данном участке дороги приостановлено; На а/д районного значения КТТА-70, Тайынша — Кантемир — Котовское талая вода на половину разрушила дорогу в месте расположения сточной трубы путем размыва земли под ней. Организовано дежурство (МИО, ОП района). Движение на данном участке дороги приостановлено; На а/д районного значения между с. Рузаевка — Чернозубовка частичное разрушение дорожного полотна. Организовано дежурство (МИО, ОП района). Движение на данном участке дороги приостановлено; На а/д районного значения КТМС 237 подъезд к селу Жарколь (2 км от с. Жарколь). Осталось под водой от поднятия р. Есиль (часть дорожного полотна размыта). Подъезда к селу нет. На месте находится: 3 чел. л/с, 2 ед. техники, 1 лодка с мотором (для организации перевозки населения и продовольствия); а/д районного значения Уалихановского района KTUL-336 Бидаик — Ундрус — Жумысшы — Жамбыл (водопропускное сооружение — тюбинг) вблизи с. Жумысшы. Организовано дежурство (МИО, ОП района). Движение на данном участке дороги приостановлено; а/д районного значения Уалихановского района Кулыколь — Каратал, произошел смыв дорожного полотна, между населенными пунктами с. Кулыколь и с. Каратал. Организовано дежурство (МИО, ОП района); а/д районного значения Уалихановского района Коктерек — Карамырза произошел смыв дорожного полотна на 1-м участке через проезжую часть. (длина — 10 метров, глубина — 50 см.) Ближайший населенный пункт с. Карамырза (1 двор 3 человека). На данном участке нет водопропускных труб. Движение ограничено. Угрозы подтопления населенных пунктов нет; а/д районного значения Уалихановского района Актуесай — Шагирсай в 1 км от села Актуесай, произошел смыв дорожного полотна на 2-х участках. На первом длина смыва 6 м, ширина 10 м (на данном участке водопропускных труб нет). На 2-м участке длина смыва 6 м ширина 3 м (на данном участке водопропускная труб есть, работает на полном объеме).

По состоянию на 13:00 часов 16 апреля 2024 года произошло 11 вскрытий дорожного полотна на автомобильных дорогах области, из них семь действующих (1 — республиканского, 1 — областного, 5 — районного значения):

На а/д республиканского значения Р-60, на 2 км Волошинка — Сергеевка — Тимирязево, в связи с угрозой подтопления жилых домов с. Жанасу, произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. Закрыто движение для всех видов автотранспорта. Организовано дежурство сотрудников ОП района (дорога восстановлена); На а/д республиканского значения Р-58 Аккайынского района на 208 км Киялы — Рощинское произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. Закрыто движение для всех видов автотранспорта с 201 — 228 км. Имеется альтернативный проезд. Организовано дежурство сотрудников ОП района (дорога восстановлена); На а/д республиканского значения Р-59 Тайыншинского района, на 14 км Рощинское — Корнеевка — Волошинка произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. Закрыто движение для всех видов автотранспорта с 0 — 47 км. Имеется альтернативный проезд. Организовано дежурство сотрудников ОП района (дорога восстановлена); На а/д республиканского значения А-16 Есильского района на 872 км Жезказган — Петропавловск произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. Закрыто движение для всех видов автотранспорта с 869 — 875 км. Имеется альтернативный проезд. Организовано дежурство сотрудников ОП района; На а/д областного значения района Шал акын, на 0 — 10 км КТ-40 Кривощеково — Афанасьевка — Садовка — граница района произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. Закрыто движение для всех видов автотранспорта с 0 — 10 км. Организовано дежурство сотрудников ОП района; На а/д районного значения Тайыншинского района Зеленый Гай — Тихоокеанское — Рощинское произошел размыв укрепительной части моста. Размыв дороги в длину около 30 метров, альтернативный проезд отсутствует. Организовано дежурство сотрудников ОП района; На а/д районного значения района Шал акына Остаган — Ступинка произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод, альтернативный проезд отсутствует. Организовано дежурство сотрудников ОП района; На а/д районного значения во избежание подтопления населенного пункта было принято решение о вскрытии дорожного полотна, на 2-м км подъезда к с. Аксуат, автодороги районного значения КТТМ-324 Октябрьское — Ишимское — Аксуат (ширина — 3 м, глубина — 1 м) спецтехникой экскаватором, для беспрепятственного прохода талых вод и спада уровня воды; На а/д районного значения во избежание подтопления населенного пункта было принято решение о вскрытии дорожного полотна, на подъезде к с. Жанасу. Имеется объездная дорога; На а/д районного значения КТНА-39 Балуан — Семиполка, 23 км, вблизи с. Балуан произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. В результате жители села Балуан остались без транспортного сообщения (8 человек, 6 дворов). Альтернативный проезд отсутствует; На а/д областного значения КТ-64 Саумалколь — Новоишимское — Червонное на 55-102, 99 и 102 км произвели вскрытие дорожного полотна для пропуска талых вод. В результате чего жители сел Узынколь (6 человек, 2 двора) и Червонное (1 086 человек, 385 дворов) остались без транспортного сообщения.

По состоянию на 16 апреля года без транспортного сообщения остаются 3 населенных пункта (р-н им. Г. Мусрепова — с. Жарколь, район Шал Акына — с. Балуан, Кызылжарский р-н — с. Прибрежное). Общее с начала паводка — 6.