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    23:43, 20 Март 2022 | GMT +6

    11 пациентов с коронавирусом осталось в стационарах Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В стационарах Акмолинской области на сегодняшний день осталось лишь 11 пациентов с диагнозом КВИ, но руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков считает, что пока расслабляться рано, ведь коронавирус никуда не исчез, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам собеседника, в Акмолинской области на сегодняшний день в стационарах находятся 11 пациентов: два – в степногорском инфекционном стационаре, девять – в центре инфекционных заболеваний города Кокшетау.

    «Тяжелых пациентов среди них нет. Все они находятся в стабильном состоянии», - поделился Н. Сыздыков.

    Выписка оставшихся пациентов ожидается после выходных. По словам главы облздрава, возможно, что в стационарах количество пациентов с КВИ снизится до нуля.

    «Однако не забываем, что коронавирусная инфекция никуда еще не исчезла. На сегодняшний день в республике 7127 человек получают лечение от коронавируса, большая часть их них – амбулаторно. Поэтому обращаюсь ко всем акмолинцам с призывом: коронавирус никуда от нас не уйдет, будьте осторожны, берегите себя и своих близких! КВИ является одной из самых коварнейших и опаснейших респираторных инфекций, и такой ее способ передачи благоприятствует быстрому распространению. В этой связи, несмотря на снижение количества заболевших, вакцинацию и большое количество перенесших заболевание, все равно следует соблюдать все меры предосторожности: социальную дистанцию, мытье рук и так далее», - добавил Н. Сыздыков.

    Руководитель акмолинского облздрава напомнил, что в весенний период соблюдение всех мер безопасности становится более актуальным, ведь начинается сезон гриппа и других респираторных заболеваний.

    Отметим, что на 20 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 7 127 человек, из них в стационарах находятся 634 пациента, на амбулаторном уровне – 6493 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 54 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 22 пациента, на аппарате ИВЛ – 11 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК Акмолинская область
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