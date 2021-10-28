11 пьяных водителей задержали в Актюбинской области за сутки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за сутки в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» было выявлено и задержано 11 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам одного дня оперативно профилактического мероприятия, выявлено 460 нарушений в сфере дорожного движения. Так за сутки выявлены 11 фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения. Кроме того за нарушения правил установленной скорости движения привлечены к административной ответственности 81 водителей, выявлено 6 выездов на полосу встречного движения, 19 водителей наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам, также к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 85 пешеходов и выявлено 11 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Также в рамках ОПМ «Безопасная дорога» сотрудниками департамента полиции проводятся разъяснительные работы по пропаганде безопасности дорожного движения, с раздачей буклетов, памяток, карт аварийно-опасных участков, мест расположения стоянок для отдыха, сервисного обслуживания.

Полицейские призвали всех участников дорожного движения к соблюдению правила дорожного движения, быть ответственными и внимательными.

ОПМ «Безопасная дорога» продлится до 31 октября.