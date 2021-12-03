11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
С 26 ноября по 2 декабря сотрудники патрульной полиции управления полиции города Атырау привлекли к административной ответственности 11 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в пресс-службе, 1 декабря около 22:26 часов сотрудниками патрульной полиции на трассе Атырау-Доссор в районе села Бирлик был остановлен автомобиль Mercedes Vito, при досмотре которого у 56-летнего водителя был обнаружен запах алкоголя. Следствием медицинской экспертизы установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
Водитель решением суда лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток.
- Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
- 250 камер до конца года установят в Алматинской области
- 72 тысячи нарушений ПДД выявлено Алматинской области
- Более 500 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
- Более 91 млрд тенге выплатил акимат перевозчикам Алматы
- Интернет-мошенничество растет с развитием технологий – МВД РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана