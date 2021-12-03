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11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау

3 Декабря 2021 12:57
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11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 пьяных водителей за неделю выявили в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С 26 ноября по 2 декабря сотрудники патрульной полиции управления полиции города Атырау привлекли к административной ответственности 11 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в пресс-службе, 1 декабря около 22:26 часов сотрудниками патрульной полиции на трассе Атырау-Доссор в районе села Бирлик был остановлен автомобиль Mercedes Vito, при досмотре которого у 56-летнего водителя был обнаружен запах алкоголя. Следствием медицинской экспертизы установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Водитель решением суда лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Дороги  
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