11 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1946) родился- писатель, драматург, переводчик, издатель, создатель Дома Абая в Лондоне, Международного клуба Абая и межнационального литературного журнала «Аманат».

Уроженец Семея. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Московский литературный институт.

Трудовая деятельность: командир Семипалатинского областного студенческого строительного отряда, заведующий отделом спортивной и оборонно-массовой работы Семипалатинского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1967-1973); заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета г. Семипалатинск (1973-1974); ответственный секретарь по казахской литературе Союза писателей СССР (1975-1991); на творческой работе (1991-2000); создал Фонд «Детям - жертвам ядерных испытании» (1992); создал программу «Мир Абая» в Республиканской телекомпании «Казахстан» (1993); советник Президента Республики Казахстан (1994-1996); открыл в Лондоне независимый культурный центр «Дом Абая» (1995); основал в Семипалатинске «Международный клуб Абая», журнал «Аманат» - литература народов мира (2000); директор Института литературы народов мира при Национальном казахском университете им. аль-Фараби, «Международного клуба Абая» (с 2012 года); президент Международного клуба «Абай».

Автор романов «Если хочешь жить», «Лестница в никуда», «Трон сатаны», «Ночные голоса», «Мертвые бродят в песках»; книг рассказов, повестей «Жажда», «Найти себя», «Всего одна ночь», «Бегство», «Дни декабря», «Честь», «Так ждал я это лето», «День, когда рухнул мир» и ряда пьес.

Награжден орденами Трудового Красного знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии СССР, премии Колумбийского университета.

назад (1967) родился- председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, генерал-лейтенант национальной безопасности.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт, инженер-электромеханик; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, юриспруденция.

Трудовая деятельность: служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1994-2006); служба на офицерских и руководящих должностях аппарата службы, а также в подразделениях оперативного обеспечения (2006-2019); заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (2019-2021); заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (07.2021-08.2021); начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден медалями «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ, ІІ ст., «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» ІІІ ст.

назад (1973) родилась- председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «QAZAQSTAN».

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный технический университет; Алматинский институт международной журналистики.

Трудовая деятельность: редактор Казахского телевидения, репортер, ведущая Национального телевизионного и информационного агентства Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1993-1996); редактор-ведущая службы новостей РГП «Агентство «Хабар» (1996-2001); исполнительный продюсер Центрального бюро ЗАО «Агентство «Хабар» в Астане (2001-2002); главный эксперт, заведующий сектором, главный инспектор пресс-службы Президента Республики Казахстан (2002-2005); заместитель председателя Комитета информации и архивов МКИС, Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2005-2007); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); вице-министр связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); генеральный директор телевизионного канала «Астана» (с 2012 года); генеральный директор холдинга «Нұр-Медиа» (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010). Победитель конкурса среди казахстанских СМИ «Алтын жулдыз» в номинации «Лучший телеведущий года»; лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

назад (1982) родился- вице-министр просвещения Республики Казахстан.

Высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Трудовая деятельность: старший инженер-электроник, главный специалист в АО «Национальные информационные технологии» (2006-2007); главный специалист РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» (2008-2009); главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов МЮ (2009-2012); руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг МЮ РК (2013-2022); вице-министр образования и науки РК (02.2022-08.2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

назад (1984) родился- аким Алатауского района города Алматы.

Родился в Таразе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавр международного права, магистр международного права (2006, 2008); Университет Дьюка (Северная Каролина, США), магистр права (2013).

Трудовая деятельность: ведущий специалист районного суда № 2 Бостандыкского района Алматы; эксперт, главный эксперт управления регистрации и трудового контроля департамента регистрации Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра Алматы (2008-2011); эксперт, главный специалист управления оказания государственных услуг Комитета по развитию регионального финансового центра Алматы (2011-2013); главный менеджер департамента по правовому обеспечению, главный юрист юридического департамента, секретарь правления секретариата председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2013-2016); главный технический руководитель департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы (2016-2017); проректор по развитию Евразийского технологического университета (2017-2018); главный инспектор акимата Алматы (03.2018-06.2018); руководитель аппарата акима Жетысуского района Алматы (2018-2019); заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы (03.2019-10.2019); заместитель руководителя управления земельных отношений Алматы (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.