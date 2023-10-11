11 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

70 лет назад (1953) родился АБЖАНОВ Ханкельды – член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан.

Уроженец Жанааркинского района Карагандинской области. Окончил исторический факультет КазГУ.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры истории Целиноградского инженерно-строительного института (1977-1979); руководитель кафедры историографии и источниковедения КазНПУ имени Абая (1993-1999); профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, заведующий кафедрой, заместитель директора научного центра гуманитарных исследований «Евразия» при университете (1999-2009); первый заместитель директора Института истории государства (2009-2011); директор Института истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова (2011-2013); член-корреспондент НАН РК.

Занимался изучением национальной культуры и истории интеллигенции Казахстана; автор около 600 научных и научно-популярных публикаций, среди которых свыше десяти монографических исследований, учебников и учебных пособий.

Обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» (2008). Награжден нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2003), «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2007), почетным знаком «Қазақ тілінің жанашыры» (2008), юбилейными медалями «10 лет Астане» (2008), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011), «Народной революции – 90» (2013) (Монголия)

56 лет назад (1967) родился САГИМБАЕВ Ермек Алдабергенович - председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, генерал-лейтенант национальной безопасности.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт, инженер-электромеханик; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, юриспруденция.

Трудовая деятельность: служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1994-2006); служба на офицерских и руководящих должностях аппарата службы, а также в подразделениях оперативного обеспечения (2006-2019); заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (2019-2021); заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (07.2021-08.2021); начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден медалями «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ, ІІ ст., «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» ІІІ ст.

50 лет назад (1973) родилась ТАНЫСБАЙ Ляззат Муратовна - председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «QAZAQSTAN».

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный технический университет; Алматинский институт международной журналистики.

Трудовая деятельность: редактор Казахского телевидения, репортер, ведущая Национального телевизионного и информационного агентства Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1993-1996); редактор-ведущая службы новостей РГП «Агентство «Хабар» (1996-2001); исполнительный продюсер Центрального бюро ЗАО «Агентство «Хабар» в Астане (2001-2002); главный эксперт, заведующий сектором, главный инспектор пресс-службы Президента Республики Казахстан (2002-2005); заместитель председателя Комитета информации и архивов МКИС, Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2005-2007); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); вице-министр связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); генеральный директор телевизионного канала «Астана» (с 2012 года); генеральный директор холдинга «Нұр-Медиа» (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010). Победитель конкурса среди казахстанских СМИ «Алтын жулдыз» в номинации «Лучший телеведущий года»; лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

41 год назад (1982) родился ИЛЬЯСОВ Айбат Болатович - вице-министр просвещения Республики Казахстан.

Высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Трудовая деятельность: старший инженер-электроник, главный специалист в АО «Национальные информационные технологии» (2006-2007); главный специалист РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» (2008-2009); главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов МЮ (2009-2012); руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг МЮ РК (2013-2022); вице-министр образования и науки РК (02.2022-08.2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

39 лет назад (1984) родился КАЛДЫБЕКОВ Азамат Бескемпирович - Аким Алатауского района города Алматы.

Родился в Таразе. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, бакалавр международного права, магистр международного права (2006, 2008); Университет Дьюка (Северная Каролина, США), магистр права (2013).

Трудовая деятельность: ведущий специалист районного суда № 2 Бостандыкского района Алматы; эксперт, главный эксперт управления регистрации и трудового контроля департамента регистрации Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра Алматы (2008-2011); эксперт, главный специалист управления оказания государственных услуг Комитета по развитию регионального финансового центра Алматы (2011-2013); главный менеджер департамента по правовому обеспечению, главный юрист юридического департамента, секретарь правления секретариата председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2013-2016); главный технический руководитель департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы (2016-2017); проректор по развитию Евразийского технологического университета (2017-2018); главный инспектор акимата Алматы (03.2018-06.2018); руководитель аппарата акима Жетысуского района Алматы (2018-2019); заместитель руководителя управления зеленой экономики Алматы (03.2019-10.2019); заместитель руководителя управления земельных отношений Алматы (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.