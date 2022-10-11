11 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день девочек

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Цель празднования этого дня - обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытываемые девочками во всем мире, связанные непосредственно с их принадлежностью к женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия, и принудительного замужества в детском возрасте.

СОБЫТИЯ

В 1961 году был произведен первый подземный ядерный взрыв на полигоне в Семипалатинске. (Первые наземные испытания ядерной бомбы в СССР были произведены на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года).

В 1997 году в Казахстане была принята стратегическая программа «Казахстан-2030». В ней содержался подробный анализ положения республики на текущий момент, была раскрыта «миссия Казахстана», а также изложены такие «приоритетные долгосрочные цели», как национальная безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация общества; экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций; здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и связь; профессиональное государство, ограниченное до основных функций.

В 2011 году мэр города Нагасаки (Япония) Томихиса Тауэ вручил награды казахстанским детям, победившим в конкурсе рисунков и сочинений «Мир без ядерного оружия». Градоначальник печально известного города, который 9 августа 1945 года пострадал в результате атомной бомбардировки, приехал в столицу Казахстана, чтобы принять участие в Международном форуме «За безъядерный мир». Он подчеркнул, что участники конкурса своими работами выразили общее негативное отношение казахстанских школьников к ядерному оружию.

В 2011 году Николай Савидов из Балхаша - один из десятка людей в мире, занимающийся таким сложным и кропотливым искусством, как создание микроминиатюры - во время сельскохозяйственной ярмарки Карагандинской области в Астане представил свои удивительные экспонаты размером менее одного миллиметра.

Микроминиатюры - вещи неразличимые человеческим глазом, их можно увидеть лишь через микроскоп. На игольном ушке Н. Савидов располагает золотые кинжалы, шахматные фигурки, самолеты, мебель. Кроме того, мастер пишет пословицы на конском и человеческом волоске, на рисовом зернышке рисует орнаменты. «Левша» посвятил этому делу 30 лет и за этот период создал около 300 произведений.

В 2016 году по итогам голосования на 26-м Конгрессе Всемирного почтового союза Казахстан избран членом Административного совета на 4 года. Подобное членство позволит казахстанским специалистам предлагать инновационные решения для изменения мировой почтовой отрасли. Право предлагать и внедрять новые механизмы работы отрасли имеют лишь 40 из 192 стран участников ВПС.

В 2017 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные монеты «Немецкая сказка» (Бременские музыканты) из серии монет «Сказки народа Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

В 2017 году Казахстан первым в СНГ заключил соглашение о выдаче преступников с Саудовской Аравией. Первое соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления. В Соглашении предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней. Соглашение о передаче осужденных лиц позволяет осуществлять передачу осужденных между двумя странами, для того чтобы люди могли отбывать наказание у себя на родине.

В 2018 году в Академии ФК «Кайрат» имени Т.С. Сегизбаева прошла презентация первого в Казахстане инклюзивного детского футбольного клуба «Ансау».

Социальный проект «Аутизм победим» общественного фонда «Добровольное общество «Милосердие» и ФК «Кайрат» дает возможность детям с расстройством аутистического спектра попробовать себя в спорте. Подобный опыт является уникальным, ведь считается, что дети-аутисты не могут взаимодействовать вместе и достигать результатов.

В 2018 году к 15-летию Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан выпустил специальную марку.

Почтовая марка выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из 20 марок. Тираж составляет 20 тыс. штук. На марке изображен логотип съезда - Дворец мира и согласия, изображение двух голубей с оливковыми ветвями мира и надпись «VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий» на казахском и английском языках.

В 2019 году в Москве прошла VIII международная научная конференция по случаю 150-летия со дня рождения музыковеда-этнографа, народного артиста Казахстана Александра Затаевича, проделавшего огромную работу по систематизации песен, кюев и напевов казахского народа. Его труды представляют собой одну из главных составляющих культурного наследия нашей страны.

Вклад Александра Затаевича в том, что он собрал и издал сборник «1000 кюев казахского народа» и дал возможность в дальнейшем использовать это для создания многих других творческих произведений в опере, балете и симфониях.

В 2019 году в Актау был открыт музей народного писателя, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбайулы.

Алматинцы передали в дар музею уникальный альбом с архивными фотографиями писателя, картину с изображением одной из главных культурных достопримечательностей города. В музее также представлены личные вещи Абиша Кекилбайулы и книги, посвященные ему.

В 2021 году почтовые службы Казахстана и ОАЭ совместно выпустили марки на тему «30 лет независимости Республики Казахстан. 50 лет образованию Объединенных Арабских Эмиратов».

Выпуск состоит из двух марок в виде сцепки. Каждая почтовая марка размером 28х40 мм и номиналом 550 тенге. При создании марок применены элементы защиты ультрафиолетовой краской, лакирование и тиснение золотой фольгой. Автор дизайна марки Фераз Дваги (ОАЭ), дизайнер - Інкәрім-ай Оңғарбай (Казахстан).