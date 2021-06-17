11 объектов предпринимательства исключены из проекта «Аshyq» в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В настоящий момент в Восточном Казахстане зарегистрировано 624 участника проекта «Ashyq», в том числе 381 – официальных, 80 – на стадии тестирования, 163 – добровольных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Согласно данным с 24 мая по 6 июня, у 12 предпринимателей области зарегистрировано «нулевое» количество регистрации посетителей по QR-коду. С 12 июня 11 предпринимателей были исключены из проекта на две недели. Среди них общественного питания и компьютерные клубы, бассейны, фитнес-центры и спортзалы, базы отдыха, СПА-центры и бани.

Напомним, что согласно постановления главного государственного санитарного врача был утвержден Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq», в соответствии с которым участники проекта исключаются местными исполнительными органами в случае выявления на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте, также если объектом не проводится check-in посетителей более трех дней, или на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

Отчеты по входам в объекты предпринимательства по QR-коду формируются Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и предоставляются в регионы каждые две недели в целях контроля за эпидемиологической ситуацией, а также поддержания безопасной среды для жителей области.

Полный перечень участников с деактивированным QR-кодом можно посмотреть на сайте акимата.