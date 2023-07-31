11 объектов образования Алматинской области еще не готовы к учебному году

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - По поручению министра просвещения Комитетом среднего образования проведен мониторинг капитального ремонта 11 школ Алматинской области. В ходе посещения представителями министерства даны рекомендации по качественному завершению работ в установленные сроки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Как сообщили в Комитете среднего образования, большинство ремонтируемых школ построены в начале 1970-1980 годов. В их числе средние школы №4 им. К.Кайсенова города Конаев, №2 с.Екпенды Илийского района, лицей Білім-инновация им.А.Малькеева г.Есик Енбекшиказахского района, СШ им.Абая с.Шелек, СШ №4 им.Абылайхана г.Есик, школа имени К.Сатпаева города Каскелен, СШ им.Жанабаева Кегенского района, средняя школа им.К.Нурпеисова, школы №12, №10 Талгарского района. В настоящее время на всех 11 объектах образования ведутся работы по демонтажу и сейсмоусилению.

«Комитетом среднего образования совместно с территориальными подразделениями министерства проведен мониторинг подготовки школ к новому учебному году. На 11 объектах образования ведутся комплексный ремонт и работы по благоустройству территории школы. В большинстве из них ремонтные работы начаты в июне. Согласно договору сроки окончания от 6 до 11 месяцев, то есть к началу учебного года школы не готовы принять детей. Нами совместно с управлением образования определены временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса. В свою очередь, подрядные организации готовы завершить ремонт раньше установленных сроков», - подчеркнула руководитель управления Комитета среднего образования Гульнар Таласбаева.

Согласно рекомендациям Комитета среднего образования Минпросвещения РК управлением образования, школами разработан план модификации по каждой школе. Кроме того, даны поручения по обеспечению всех учащихся обучением с учетом проектных мощностей других соседних школ, рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы с родительской и педагогической общественностью, качественному завершению работ в установленные сроки, созданию рабочих мониторинговых групп по отслеживанию хода ремонтных работ.

Министерством продолжится мониторинг организаций образования в других регионах страны.