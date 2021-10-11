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    12:53, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    11 новых видов синтетических наркотиков попали под запрет в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах борьбы с наркопреступностью рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем Послании народу Казахстана Глава государства среди прочих вопросов отметил угрозу благополучию будущих поколений из-за распространения наркотиков, в том числе синтетических. В этой связи МВД ведет активную работу по борьбе с наркопреступностью», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    В частности, по его словам, упрощен механизм внесения под контроль синтетических наркотиков, усилена ответственность за их рекламу и распространение через Интернет, введены поправки, запрещающие денежные переводы между анонимными пользователями «электронных кошельков».

    «С 14 октября введена уголовная ответственность за оборот еще 11 новых видов синтетических наркотиков и 17 прекурсоров - веществ, при помощи которых могут быть синтезированы наркотики. Кроме того, для наиболее распространенных наркотиков снижен криминальный вес, с которого наступает реальный срок лишения свободы», - заключил Н. Ораз.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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