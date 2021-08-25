11 новых школ введут в эксплуатацию в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первого сентября более 240 тысяч жамбылских школьников пойдут учиться в 442 школах Жамбылской области, передает корреспондент МА «Казинформ».

На традиционном областном августовском совещании «Образованная нация – залог устойчивого развития государства» прозвучала информация о том, что до конца этого года в Жамбылской области завершится строительство 11 новых школ, восемь из которых распахнут свои двери уже к первому сентября.

«По результатам международных исследований TIMSS, PISA, которые оцениваются известными аналитиками в образовательной системе, ученики Жамбылской области заняли лидирующую позицию среди регионов страны, - отметил исполняющий обязанности руководителя областного управления образования Талгат Жамалов. - В нынешнем году результаты ЕНТ повысились на 12,1, составив в среднем 83,2. Охват детей в возрасте 3 - 6 лет дошкольным образованием составляет 100 процентов».

Спикер добавил, что необходимо продолжить работу по открытию частных детских садов. Помимо этого, в нынешнем году решатся проблемы касательно одной аварийной, двух трехсменных, двух школ с дефицитом мест и двух обветшалых зданий школ. В 16 школах делают капитальный ремонт, в 11 школах работы завершатся до 1 сентября.

Было сказано, что управления строительства и образования должны рассмотреть вопрос увеличения числа работников, привлеченных к ремонту, и работу в две смены. Акимы районов и города Тараза должны следить за качеством осуществляемых работа и сроками. Внимание также следует обратить на вопрос передачи котельных образовательных очагов из ведения департамента образования на баланс районных акиматов.

Полностью во всех жамбылских школах и детских садах установлены камеры видеонаблюдения. Совместно со штабом оперативного реагирования решаются вопросы по установке турникетов и тревожных кнопок, организации специализированной охраны, установки системы видеонаблюдения.

В нынешнем учебном году в Жамбылском районе ожидается сдача Центра технической, творческой и профессиональной ориентации на 700 детей. А в городах Тараз и Шу до конца года откроются Дворцы школьников.

На традиционном областном августовском совещании было отмечено, что в соответствии с поручением Президента ежегодно заработная плата педагогов повышается на 25%, и на сегодняшний день средний заработок учителей составляет 200 тысяч тенге.

Впервые в Жамбылской области для повышения социального статуса педагогов к 30-летию Независимости страны учителям будет присваиваться почетное звание «За вклад в образовательную сферу Жамбылской области».

Обладателю гранта «Лучшая организация среднего образования» гимназии №8 города Тараза вручили сертификат номиналом 34 млн. тенге, еще четыре школы и один колледж получили по 1 миллиону тенге за высокие показатели по результатам рейтинга «Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений».

По прогнозу впервые переступят порог жамбылских школ 22 327 первоклашек. Все школы региона оснащены 52 797 компьютерами и обеспечены интернетом - в 56 школах скорость составляет 4 - 8 мбит/с, в 386 школах – 10 - 100 мбит/с. Все школы подключены к информационной системе «Күнделік». В дистанционном обучении 374 школы области используют образовательные платформы DarynOnline, BilimLand, EduPage, Sabak.kz. Платформа «DаrуnOnlinе» интегрирована с информационной системой «Күнделік».

На приобретение учебников, учебно-методических комплектов и дополнительных учебных пособий на 2022 - 2023 учебный год выделено 3,1 млрд. тенге. Планируется, что в новом учебном году школьники будут полностью обеспечены учебниками. Доставка учебной литературы из издательств будет завершена до 15 августа.