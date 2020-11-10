11 населенных пунктов закрыты на карантин в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыты на карантин 10 населенных пунктов в восьми районах и город Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, решение о закрытии населенных пунктов приняли, чтобы приостановить рост заражения и разобщить контакты среди жителей.

С 9 октября остаются закрытыми города Булаево района М. Жумабаева и Мамлютка Мамлютского района. В Есильском районе с 11 октября закрыт райцентр Явленка, с 17 октября – села Покровка и Чириковка. 24 октября объявили карантин в селе Кишкенеколь Уалихановского района. С 6 ноября на карантине село Горьковское Акжарского района, село Смирново Аккайынского района. Девятого ноября закрыли город Петропавловск, аул Бесколь Кызылжарского района и город Тайыншу Тайыншинского района.

Сняли карантин с пяти населенных пунктов: сел Казанское и Ленинградское Акжарского района, Кирово и Чермошнянка Тайыншинского района, Повозочное района Шал акына. Новые случаи инфицирования здесь не зарегистрировали.



