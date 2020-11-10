11 населенных пунктов закрыты на карантин в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыты на карантин 10 населенных пунктов в восьми районах и город Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, решение о закрытии населенных пунктов приняли, чтобы приостановить рост заражения и разобщить контакты среди жителей.
С 9 октября остаются закрытыми города Булаево района М. Жумабаева и Мамлютка Мамлютского района. В Есильском районе с 11 октября закрыт райцентр Явленка, с 17 октября – села Покровка и Чириковка. 24 октября объявили карантин в селе Кишкенеколь Уалихановского района. С 6 ноября на карантине село Горьковское Акжарского района, село Смирново Аккайынского района. Девятого ноября закрыли город Петропавловск, аул Бесколь Кызылжарского района и город Тайыншу Тайыншинского района.
Сняли карантин с пяти населенных пунктов: сел Казанское и Ленинградское Акжарского района, Кирово и Чермошнянка Тайыншинского района, Повозочное района Шал акына. Новые случаи инфицирования здесь не зарегистрировали.
- Коронавирус в СКО: на пороге «красной зоны»
- Изотермические ПЦР-лаборатории развернули в больницах Нур-Султана
- 12 часов на блокпостах: как работают полицейские в СКО
- Как будут работать ТРЦ и рынки в Алматы
- Кокпар устроил во время карантина житель Туркестанской области
- Как будут работать театры в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана