11 нарколабораторий ликвидировали в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в текущем году ликвидировали 11 лабораторий. Об этом сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только с начала текущего года изъято 129 кг (81 кг) синтетических наркотиков. Ликвидировано 11 нарколабораторий», - сообщил во время еженедельного брифинга МВД Бахытжан Амирханов.

В частности, в Актобинской области в июле ликвидирована лаборатория, организованная 28-летним наркоторговцем. Задержанный житель Мартукского района занимался незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере.

«В ходе обыска в доме у него изъят полиэтиленовый сверток с психотропным веществом весом более 47 граммов. По результатам экспертизы установлено, что данное вещество (мефедрон) является аналогом психотропного вещества (эфедрона). Далее сотрудниками полиции была обнаружена пристройка, где и находилась сама подпольная лаборатория. В ходе обыска изъято психотропное вещество весом около 10 кг, электронные весы, канистры, колбы и много другое. Общий вес изъятого порошкообразного вещества составил более 67 килограммов», - проинформировал начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД.

Ранее сообщалось, что с начала года в стране зарегистрировали более пяти тысяч наркоправонарушений, в то же время изъято 12,5 тонны различных видов наркотиков.

