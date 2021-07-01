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11 наркограффити закрасили в Шымкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июля 2021, 15:00
11 наркограффити закрасили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 11 наркограффити закрасили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские города Шымкента продолжают борьбу с распространением рекламы наркотиков. 30 июня в рамках акции «Нет наркотикам!» очередной рейд провели старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента Бауыржан Карбеков и представители городского Молодежного ресурсного центра. Они, вооружившись баллончиками с краской, выявляли и закрашивали надписи рекламы наркотиков на фасадах в Абайском и аль-Фарабийском районах.

Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей были удалены 11 графических надписей с указанием номеров и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и сбыт наркотических средств.

Подобные профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков, проводятся на регулярной основе.


Борьба с преступностью   Шымкент  
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