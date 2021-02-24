11 млрд тенге штрафов и пени списано в рамках налоговой амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность проведения налоговую амнистию по списанию сумм налоговой задолженности, штрафов и пени для пострадавших от пандемии средних предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 4 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) налоговое законодательство Республики Казахстан основывается на принципах налогообложения, установленных Налоговым кодексом. В соответствии с принципом обязательности налогообложения налогоплательщик обязан исполнить налоговое обязательство в полном объеме и в установленные сроки. При этом списание налоговой задолженности Налоговым кодексом не предусмотрено», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в рамках государственной поддержки бизнеса и в целях развития предпринимательства по поручению Главы государства периодически проводятся разовые акции по списанию пени и штрафов.

«В целях исполнения поручений, озвученных в послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», а также Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года, в 2019 году проведена налоговая амнистия для субъектов МСБ путём списания начисленных пеней и штрафов при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга, которая на сегодня завершена», - отметил Премьер.

«Амнистией воспользовались 55,6 тыс. субъектов МСБ, которые выплатили порядка 27,4 млрд. тенге налогов и им списано 11 млрд тенге штрафов и пени», - заключил А. Мамин.