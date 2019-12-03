11 млн тенге сэкономило новое уличное освещение в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области обсудили внедрение элементов цифровизации в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель профильного управления Адильбек Аубакиров сообщил о положительных результатах по увеличению доли безналичных платежей при оплате коммунальных услуг. С начала года показатель возрос с 75 до 80%.
Продолжится работа по установке уличного освещения с системой диммирования. По словам А. Аубакирова, умное освещение позволяет экономить до 40-50% средств.
По словам акима Петропавловска Булата Жумабекова, новое освещение за полгода позволило сэкономить 11 млн тенге бюджетных средств. В следующем такое освещение появится по улице Потанина.
«Что касается теплоснабжения, то 50% потребителей охвачены автоматизированной системой учета тепла. Все новые дома – с автоматической системой передачи данных. По электроэнергии – 19% потребителей охвачены автоматической системой учета данных приборов. Эту работу будем продолжать», - сказал А. Аубакиров.
Аким области Кумар Аксакалов отметил, что вся работа по автоматизации процессов должна в конечном итоге отразиться на тарифе.
«В результате тариф должен уменьшаться, пусть даже на какие-то доли. Мы к этому должны стремиться. Если этого не будет происходить, то какой толк жителям ото всех этих новшеств. Мы это делаем не ради того, чтобы это сделать, а чтобы жителям сэкономить средства», - подчеркнул глава региона.
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