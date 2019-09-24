11 млн тенге похитила у детского сада бухгалтер в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области экс-бухгалтера детского сада «Айголек» приговорили к семи годам лишения свободы за хищение средств дошкольного учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, с января 2015 года по декабрь 2018 года бухгалтер, пользуясь служебным положением, похитила более 11 млн тенге. Эти средства поступали из районного бюджета и предназначались для оплаты аренды помещения, коммунальных услуг, закупа необходимых товарно-материальных ценностей, необходимых для нормального функционирования детского сада. «Исчезали» и средства из родительских взносов, предназначенных для закупа продуктов питания.

Как следует из материалов дела, деньги предприимчивый бухгалтер перечисляла на свою банковскую карту и карту мужа, который работал в этом же детском саду дворником. О преступной схеме своей супруги он якобы не знал. Карточка всегда находилась у нее. Причин же не доверять близкому человеку у него не было. Не заподозрила ничего и заведующая детским садом, которая, как выяснилось, не разбиралась в бухгалтерии и доверилась сотруднице, которая работала в детском саду с 2010 года.

Схема раскрылась в октябре прошлого года, когда заведующей детсадом позвонили из отдела образования района и сообщили о задолженности за аренду помещения и назначенной проверке.

«Согласно заключению эксперта, за период с января 2015 года по декабрь 2018 года расхождение между суммой заработной платы (с учетом отпускных и оздоровительных), подлежащей к выплате, и суммой перечисленных денежных средств составило 11 255 203 тенге. За период с января 2015 года по июнь 2017 года расхождение между суммой заработной платы, подлежащей к выплате, и суммой перечисленных денежных средств дворнику ГККП «Детский сад «Айгөлек» составило 275 414 тенге», - говорится в приговоре Тайыншинского районного суда.

Эта сумма считается особо крупным размером. В содеянном женщина призналась и раскаялась. На суде поясняла, что деньги были нужны на содержание семьи.

Решением суда теперь уже экс-бухгалтеру детского сада назначали наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 5 лет. Исковые требования ГККП «Детский сад «Айгөлек» о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Судебная коллегия по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда рассмотрела уголовное дело, поступившее по апелляционной жалобе адвоката осужденной. Приговор Тайыншинского районного суда оставили без изменений.