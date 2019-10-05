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11 младенцев родились в День города в Талдыкоргане
5 Октября 2019 14:09
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане празднование Дня города запомнилось множеством ярких и запоминающихся событий. Но, пожалуй, самым радостным из них стало рождение 11 младенцев в областном перинатальном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поздравили молодых мам четырех девочек и семи мальчиков аким областного центра Галымжан Абдраймов и специально приехавший по случаю праздника летчик-космонавт, генерал-майор ВВС Айдын Аимбетов.
«Рождение детей – это огромное счастье, очень важное событие в жизни каждого. Это новая жизнь, и по-настоящему здорово, когда такое событие совпадает с Днем города. Желаю, чтобы все у вас и ваших детей сложилось так, как вы мечтаете, чтобы вы и дальше связали свою жизнь с нашим прекрасным городом. А мы будем стараться создать все возможности для этого», - сказал Г.Абдраймов.
Ключевые слова: Алматинская область, Демография,
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