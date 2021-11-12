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11 медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике

12 Ноября 2021 21:45
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11 медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по физике

ФЕРГАНА. КАЗИНФОРМ - 11 медалей завоевали казахстанские школьники на первой Международной олимпиаде по физике имени аль-Фергани. В копилке отечественной сборной 2 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Олимпиада прошла в Узбекистане в городе Фергане с 8 по 13 ноября. В интеллектуальном конкурсе приняли участие около 130 школьников из 18 стран, в том числе из России, Азербайджана, Беларуси, Румынии и др.

Международная олимпиада по физике имени аль-Фергани проводилась в два этапа. Первый – письменные работы, второй – практические работы.

Имена победителей: Алишер Еркебаев, Нурдаулет Назарбай – золотые медали, Даниил Шатохин, Оразхан Хайдар, Динмухаммед Сапыбек, Ердаулет Нахып, Бернар Шамгонов, Диас Еспан – серебряные медали, Бексултан Шарип, Аскар Касымов, Нуржан Хасенов – бронзовые медали. Школьники посвятили победу 30-летию Независимости Казахстана.

«Конкуренция на олимпиаде была очень высокой, так как большинство участников занимают лидирующие позиции в рейтинге Международной олимпиады по физике (IPhO). Наши ребята показали блестящие результаты и достойно представили Казахстан на мировой арене. Сейчас Центр «Дарын» Министерства образования и науки работает над проведением олимпиад различных уровней для того, чтобы у наших школьников были все условия для участия в международных олимпиадах», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова.


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