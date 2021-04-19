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    07:43, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    11 медалей завоевали казахстанцы на Чемпионате мира по пара плаванию в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15-17 апреля в Луисвилль, США прошел чемпионат мира по пара плаванию. В соревновании приняли участие 116 спортсменов из 20 стран. 5 спортсменов из сборной Казахстана выступили блестяще и в сумме завоевали 11 медалей (2 золотые, 7 серебряных, 2 бронзовых), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Национального паралимпийского комитета РК.

    Так, на дистанции 50 м вольным стилем Жумагали Нурдаулет завоевал первое место, Зульфия Габидуллина – второе, Нурали Советканов – третье.

    В соревнованиях 50 м и 100 м на спине Казахстану принесли два «серебра» Зульфия Габидуллина и Алия Рахимбекова соответственно.

    В комплексном плавании у сборной РК три медали: два «серебра», завоеванных Зульфией Габидуллиной (дистанция 150 м) и Жумагали Нурдаулетом (200 м), и «бронза» Нурали Советканова (200 м).

    На дистанции 100 м брассом отметились серебряными наградами Жумагали Нурдаулет и Алия Рахимбекова.

    Ержан Салимгереев стал первым на дистанции 50 м баттерфляем.

    Кроме того, Жумагали Нурдаулет выполнил нормативы А по плаванию брассом на 100 метров и комплексному плаванию на 200 метров, тем самым получил возможность принять участие в Паралимпийских играх в Токио.

    Главный тренер сборной - Саттар Бейсембаев.



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