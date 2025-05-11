11 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1953) родился КИМ Георгий Владимирович — член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Фото: parlam.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1974).

Трудовая деятельность: следователь управления внутренних дел Карагандинского облисполкома (1974-1977); начальник кабинета, научный сотрудник, преподаватель, старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел (1977-1985); старший преподаватель Алма-Атинского факультета Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1985-1990); советник Президентского совета КазССР (1990-1991); старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1992); судья Конституционного суда РК (1992-1995); председатель Государственного комитета РК по национальной политике (1995-1997); заместитель заведующего отделом законодательства аппарата Сената Парламента РК (1997-1998); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по вопросам регионального развития и местному самоуправлению (1998-1999); вице-министр юстиции РК (2000-2001); заместитель генерального прокурора РК (2001); советник Президента РК (2001-2002); министр юстиции РК (2002-2003); советник Президента РК, председатель Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при Президенте РК (2003-2004); заместитель генерального прокурора РК — председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК (2004-2009); председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2009-2010); председатель Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК (2010-2011); председатель Республиканской коллегии частных судебных исполнителей (2012-2013); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2013-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2019).

Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «Астана».

62 года назад (1963) родился ОМАРОВ Марат Косылович – руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Северо-Казахстанской области.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (ныне - Satbayev University).

Трудовая деятельность: мастер, начальник технического бюро, заместитель начальника, начальник цеха Машиностроительного завода имени В.В. Куйбышева; ведущий инженер АО «ЗИКСТО», ведущий главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника департамента промышленности, транспорта и коммуникаций, торговли и обслуживания; начальник отдела, заместитель директора филиала ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий»; заместитель начальника Управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области (2004-2006); директор департамента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области (2006-2008); аким района Шал акына (2012-2015); руководитель Управления государственной инспекции труда акимата Северо-Казахстанской области.

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

61 год назад (1964) родился БАТЫРГУЖИНОВ Серик Барлыбаевич – первый заместитель акима Павлодарской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Иртышском районе Павлодарской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, специальность «Агрономия» (1990); Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Юриспруденция» (2004).

Трудовая деятельность: помощник чабана отделения № 1 совхоза «Голубовский» (1982); главный агроном совхоза «Голубовский»; руководящие должности в АО «Беловодский ХПП», ТОО «им. Исы Байзакова», ТОО «Ассоциация товаропроизводителей «Алтыншы ауыл»; первый заместитель акима Качирского района; начальник департамента сельского хозяйства района; аким Качирского района; советник КХ «Аманкөл»; коммерческий директор ТОО «Нұрби»; заместитель акима Иртышского района Павлодарской области (2013-2014); аким Иртышского района Павлодарской области (11.2016-07.2019); руководитель Управления сельского хозяйства Павлодарской области (2020-2021); аким района Теренколь Павлодарской области (02.2021-01.2022); аким Баянаульского района Павлодарской области (01.2022-01.2023); заместитель акима Павлодарской области (01.2023-11.2023).

На занимаемой должности с ноября 2023 года.

49 лет назад (1976) родился АБДЫКАРИМОВ Сержан Оралбаевич — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индонезия, Посол Республики Казахстан при АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии).

Фото: Gov.kz

Родился в г. Караганде. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (1998). Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника ІI класса.

Трудовая деятельность: референт управления Европы и Америки Третьего департамента, атташе департамента международного экономического сотрудничества МИД Республики Казахстан (1998-1999); атташе Посольства РК в Республике Корея (1999-2000); слушатель Дипломатической Академии МИД Российской Федерации (2000-2002); второй секретарь управления международных экономических организаций МИД РК (2002); второй секретарь Посольства РК в Республике Австрия (2002-2004); первый секретарь Посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2004-2005); директор департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок МИД РК (2005); директор департамента Европы и Америки МИД РК (2005-2007); директор департамента Европы МИД РК (2007-2008); поверенный в делах РК в Республике Болгария (советник-посланник) (2008-2009); посол по особым поручениям — Директор департамента ОБСЕ МИД РК (исполнительный секретарь Саммита ОБСЕ в Астане в 2010 г.) (2009-2011); посол по особым поручениям — Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РК (2011-2012); председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2012-2014); директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2014-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Чешской Республике (2015), в Словацкой Республике по совместительству (10.2015-09.2019); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (09.2019-04.2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010), юбилейными медалями.

44 года назад (1981) родился КАРИМОВ Нурлан Махсотович – руководитель Департамента экономических расследований по Атырауской области.

Фото: t.me/afm_rk

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию финансовой полиции; Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия».

Трудовая деятельность: следователь, старший следователь в органах финансовой полиции (2002); работа на руководящих должностях в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований; руководитель Департамента экономических расследований по области Абай (08.2022-03.2025).

На занимаемой должности с марта 2025 года.

Также в этот день родились:

121 год назад (1904-1985) родился МАРГУЛАН Алькей Хаканович — ученый-энциклопедист, археолог, основатель казахстанской археологической школы, видный ученый во многих областях знаний: этнографии, востоковедении, истории, литературоведении, искусствоведении; действительный член Всесоюзного географического общества, академик АН КазССР.

Фото:Wikipedia

Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. В 1925–1931 годах учился в Ленинградском восточном институте. Одновременно учился на Восточном отделении факультета общественных наук Ленинградского государственного университета, вместе с этим был вольнослушателем лекций в институте истории искусств. В годы учебы он участвовал в исследовании обычаев, быта и искусства племен адай, найман в составе экспедиции по изучению истории народов Казахстана и Алтая, организованной Академией наук СССР.

Трудовую деятельность начал учителем. После окончания института в 1929 году работал ученым секретарем терминологической комиссии Наркомата просвещения КАССР. Аспирант, стажер, научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (1931-1936); стажер, научный сотрудник Института истории материальной культуры АН СССР (1936-1938); заведовал отделом, являлся старшим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана (1946-1985).

Объектом его исследований были памятники древней архитектуры, он открыл уникальные археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа: Бегазы, Сангуыр, Беласар и другие. С середины 50-х гг. под его руководством осуществляется сбор материалов о выдающемся казахском ученом Ч. Ч. Валиханове. Алькей Маргулан является редактором и составителем собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова, автором многочисленных монографий о нем.

Большую научно-преподавательскую деятельность он успешно сочетал с огромной организаторской работой, возглавляя в течение многих лет Координационный совет по этногенезу казахского народа, Ученый совет Института истории, археологии и этнографии АН КазССР, специализированный совет по защите докторских диссертаций.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. Решением ЮНЕСКО 2004 год был объявлен годом Маргулана.