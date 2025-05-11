11 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день справедливой торговли

Этот памятный день проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли ежегодно во вторую субботу мая. Благородная миссия праздника — пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса в соответствии с международным регламентом. Главными темами для порицания становятся детский труд, рабская кабала, взвинченные цены и нарушение экосистем производства.

Всемирный день мигрирующих птиц

Отмечается каждый год во вторую субботу и второе воскресенье мая. Учреждению этого дня предшествовало подписание Международной конвенции по охране птиц в 1906 году.

Цель проведения мероприятий — расширение знаний о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.

СОБЫТИЯ

В 1996 году Президенты Исламской Республики Иран и Республики Казахстан подписали Совместное заявление по вопросам Каспийского моря, в котором подчеркнуто, что само море и его ресурсы принадлежат прибрежным государствам.

В 1998 году в системе органов внутренних дел Республики Казахстан было создано подразделение специального назначения (ПСН) «Арлан», обеспечивающее безопасность глав государств и официальных лиц при посещении Республики Казахстан.

В 2007 году в доме-музее Мухтара Ауэзова была представлена новая книга известного международного правоведа Рейна Мюллерсона «Центральная Азия». В книге собраны материалы, в основе которых лежат личные встречи автора с известными центрально-азиатскими политиками во время его работы в качестве регионального советника Организации Объединенных Наций по Центральной Азии, а также наблюдения за жизнью простого народа.

В 2010 году в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева появился кабинет имени бывшего президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.

Аудитория имени Гейдара Алиева полностью реконструирована при непосредственном участии посольства Азербайджана в РК. Здесь собрана литература о бывшем президенте Азербайджана, о дружбе народов обеих стран и многие другие материалы.

В 2011 году Костанай присоединился к всемирной акции «Десятилетие действий», начавшейся ровно в 12 часов в крупнейших городах разных стран — от Новой Зеландии до Мексики. Это — пропагандистские действия в рамках одноименного проекта, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН и направленного на обеспечение безопасности дорожного движения.

В 2013 году Президенты Республики Казахстан и Туркменистана приняли участие в церемонии открытия железнодорожного перехода Болашак (Республика Казахстан) и Серхетяка (Туркменистан), который является ключевой частью будущего транзитного коридора с выходом на Персидский залив.

Лидеры двух государств также запустили оптико-волоконную линию Казахстан — Туркменистан, которая открывает возможность организации соединений через сеть АО «Казахтелеком» с сетями Туркменистана, Афганистана и Ирана, а также возможность транзита трафика для Туркменистана в направлении России, Европы и стран Юго-Восточной Азии.

В 2015 году в Дубае открылась уникальная выставка казахских национальных украшений «Ұрпақпен асыл байланыс», призванная дать наиболее полное представление о развитии традиционного казахского национального искусства.

На выставке были представлены традиционный казахский костюм и современная одежда в национальном стиле. Ювелирные украшения выполнены в старинной технике, представлены стилизованные шедевры национального ювелирного искусства.

В 2017 году всем зданиям в Астане присвоили индивидуальный QR-код. Новшество значительно облегчит работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов в поисках нужного дома.

В 2017 году Казахский национальный университет и Альянс Цивилизаций ООН (UNAOC) подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве и совместной работе подписали в Алматы Верховный представитель Альянса Цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер и ректор КазНУ Галым Мутанов.

Впервые представитель ООН столь высокого уровня специально приехал с официальным визитом в казахстанский вуз.

В 2018 году в Ташкенте Международная Тюркская академия презентовала сборник произведений Магжана Жумабаева на узбекском языке. Сборник был переведен писателем Музаффаром Ахмадом, который был награжден медалью Международной Тюркской академии за проделанный большой труд.

В 2019 году в городе Франкфурт-на-Майне незрячий казахстанец Абылай Мустафин стал гранд-чемпионом международной олимпиады по ментальной арифметике «Seven Continents Cup-2019», в которой приняли участие свыше 500 учеников школ ментальной арифметики со всего мира.

Мустафин Абылай получил возможность принять участие в международной олимпиаде и стать ее чемпионом в рамках проекта Фонда «Samruk-Kazyna Trust» — «Юные таланты».

На тот момент Абылай учился в 3 классе в группе незрячих детей школы-гимназии № 10 г. Астаны. Весь материал он воспроизводит на слух, а решение записывает сам, по методу Брайля. Абылай стал единственным незрячим ребенком, участвующим на равных правах со всеми участниками.

В 2019 году в Палаццо Дона Дель Розе в Венеции торжественно открылась выставка «Ритмы казахской степи» Государственного музея искусств имени А. Кастеева. Она была организована в рамках Государственной программы «Рухани жаңғыру» и проходила во время знаменитой Венецианской биеннале, когда Венецию посещают многочисленные кураторы и любители искусства.

Экспозиция представляла 20 графических произведений выдающихся казахстанских художников второй половины ХХ века: Евгения Сидоркина, Салихитдина Айтбаева, Альберта Гурьева, Исатая Исабаева, Кадырбека Каметова, Макума Кисамединова и Бориса Пака.

В 2020 году в Японии вывели новый сорт сакуры, которую назвали в честь столицы Казахстана — «Нур-Султан». Новый сорт выведен Исследовательским институтом лесного хозяйства префектуры Хоккайдо.

В 2021 году в Туркестане состоялась церемония открытия мемориала, посвященного Казахскому ханству, на барельефе которого выгравированы известные изречения казахских биев, мыслителей. Также на нем обозначены имена 21-го казахского хана и годы их правления. Комплекс расположился на территории в 0,85 га.

В 2023 году сотрудники РГКП «ПО Охотзоопром», Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, «Института зоологии» и «Международного фонда охраны дрофы-красотки» выпустили 52 сокола в естественную среду обитания в Карагандинской области. 23 выпущенные особи — соколы сапсана, 29 особей — соколы балобана.

В 2024 году в г. Алматы при посредничестве Казахстана прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, направленные на достижение мирного соглашения между странами.