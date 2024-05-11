11 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день справедливой торговли

Этот памятный день проводится под руководством Всемирной организации справедливой торговли ежегодно во вторую субботу мая. Благородная миссия праздника — пропаганда постулатов справедливой торговли и честное ведение бизнеса в соответствии с международным регламентом. Главными темами для порицания становятся детский труд, рабская кабала, взвинченные цены и нарушение экосистем производства.

Всемирный день мигрирующих птиц

Отмечается каждый год во вторую субботу и второе воскресенье мая. Учреждению этого дня предшествовало подписание Международной конвенции по охране птиц в 1906 году.

Цель проведения мероприятий — расширение знаний о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения.

СОБЫТИЯ

В 1996 году Президенты Исламской Республики Иран и Республики Казахстан подписали Совместное заявление по вопросам Каспийского моря, в котором подчеркнуто, что само море и его ресурсы принадлежат прибрежным государствам.

В 1998 году в системе органов внутренних дел Республики Казахстан было создано подразделение специального назначения (ПСН) «Арлан», обеспечивающее безопасность глав государств и официальных лиц при посещении Республики Казахстан.

В 2007 году в доме-музее Мухтара Ауэзова была представлена новая книга известного международного правоведа Рейна Мюллерсона «Центральная Азия». В книге собраны материалы, в основе которых лежат личные встречи автора с известными центрально-азиатскими политиками во время его работы в качестве регионального советника Организации Объединенных Наций по Центральной Азии, а также наблюдения за жизнью простого народа.

В 2010 году в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева появился кабинет имени бывшего президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.

Аудитория имени Гейдара Алиева полностью реконструирована при непосредственном участии посольства Азербайджана в РК. Здесь собрана литература о бывшем президенте Азербайджана, о дружбе народов обеих стран и многие другие материалы.

В 2011 году Костанай присоединился к всемирной акции «Десятилетие действий», начавшейся ровно в 12 часов в крупнейших городах разных стран — от Новой Зеландии до Мексики. Это — пропагандистские действия в рамках одноименного проекта, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН и направленного на обеспечение безопасности дорожного движения.

В 2013 году Президенты Республики Казахстан и Туркменистана приняли участие в церемонии открытия железнодорожного перехода Болашак (Республика Казахстан) и Серхетяка (Туркменистан), который является ключевой частью будущего транзитного коридора с выходом на Персидский залив.

Лидеры двух государств также запустили оптико-волоконную линию Казахстан — Туркменистан, которая открывает возможность организации соединений через сеть АО «Казахтелеком» с сетями Туркменистана, Афганистана и Ирана, а также возможность транзита трафика для Туркменистана в направлении России, Европы и стран Юго-Восточной Азии.

В 2015 году в Дубае открылась уникальная выставка казахских национальных украшений «Ұрпақпен асыл байланыс», призванная дать наиболее полное представление о развитии традиционного казахского национального искусства.

На выставке были представлены традиционный казахский костюм и современная одежда в национальном стиле. Ювелирные украшения выполнены в старинной технике, представлены стилизованные шедевры национального ювелирного искусства.

В 2017 году всем зданиям в Астане присвоили индивидуальный QR-код. Новшество значительно облегчит работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов в поисках нужного дома.

В 2017 году Казахский национальный университет и Альянс Цивилизаций ООН (UNAOC) подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве и совместной работе подписали в Алматы Верховный представитель Альянса Цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер и ректор КазНУ Галым Мутанов.

Впервые представитель ООН столь высокого уровня специально приехал с официальным визитом в казахстанский вуз.

В 2018 году в Ташкенте Международная Тюркская академия презентовала сборник произведений Магжана Жумабаева на узбекском языке. Сборник был переведен писателем Музаффаром Ахмадом, который был награжден медалью Международной Тюркской академии за проделанный большой труд.

В 2019 году в городе Франкфурт-на-Майне незрячий казахстанец Мустафин Абылай стал гранд-чемпионом международной олимпиады по ментальной арифметике «Seven Continents Cup-2019», в которой приняли участие свыше 500 учеников школ ментальной арифметики со всего мира.

Мустафин Абылай получил возможность принять участие в международной олимпиаде и стать ее чемпионом в рамках проекта Фонда «Samruk-Kazyna Trust» — «Юные таланты».

На тот момент Абылай учился в 3 классе в группе незрячих детей школы-гимназии № 10 г. Нур-Султана. Весь материал он воспроизводит на слух, а решение записывает сам, по методу Брайля. Абылай стал единственным незрячим ребенком, участвующим на равных правах со всеми участниками.

В 2019 году в Палаццо Дона Дель Розе в Венеции торжественно открылась выставка «Ритмы казахской степи» Государственного музея искусств имени А. Кастеева. Она была организована в рамках Государственной программы «Рухани жаңғыру» и проходила во время знаменитой Венецианской биеннале, когда Венецию посещают многочисленные кураторы и любители искусства.

Экспозиция представляла 20 графических произведений выдающихся казахстанских художников второй половины ХХ века: Евгения Сидоркина, Салихитдина Айтбаева, Альберта Гурьева, Исатая Исабаева, Кадырбека Каметова, Макума Кисамединова и Бориса Пака.

В 2020 году в Японии вывели новый сорт сакуры, которую назвали в честь столицы Казахстана — «Нур-Султан». Новый сорт выведен Исследовательским институтом лесного хозяйства префектуры Хоккайдо.

В 2021 году в Туркестане состоялась церемония открытия мемориала, посвященного Казахскому ханству, на барельефе которого выгравированы известные изречения казахских биев, мыслителей. Также на нем обозначены имена 21-го казахского хана и годы их правления. Комплекс расположился на территории в 0,85 га.

В 2023 году сотрудники РГКП «ПО Охотзоопром», Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, «Института зоологии» и «Международного фонда охраны дрофы-красотки» выпустили 52 сокола в естественную среду обитания в Карагандинской области. 23 выпущенные особи — соколы сапсана, 29 особей — соколы балобана.