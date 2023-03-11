11 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился- президент Общественного объединения «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан».

Уроженец Алматинской области. Окончил лечебный факультет Алма-Атинского государственного медицинского института, лечебное дело (1971); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1987).

Трудовая деятельность: врач-интерн Алма-Атинского областного противотуберкулезного диспансера (с 1971 года); врач-фтизиатр Джамбулской районной противотуберкулезной больницы Алма-Атинской области (с 1972 года); главный врач Дегересской участковой больницы Джамбулского районного лечебного объединения Алма-Атинской области (с 1975 года); врач-инспектор главного управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения КазССР (с 1977 года); секретарь коллегии Министерства здравоохранения КазССР (с 1979 года); начальник отдела кадров управления учебных заведений и кадров Министерства здравоохранения КазССР (с 1981 года); инструктор отдела науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана (с 1983 года); начальник Алма-Атинского областного управления здравоохранения (с 1987 года); первый заместитель министра здравоохранения РК (с 1992 года); генеральный директор Общества Красного Креста и Красного Полумесяца РК (с 1994 года).

На занимаемой должности - с марта 2002 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» (1997), «Отличник здравоохранения СССР» (1980), «Заслуженный работник Казахстана» (1998). Обладатель награды «Алтын адам-2000» в номинации «Общественный деятель года».

назад (1960) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алтайском крае (РФССР). Окончил Семипалатинский строительный техникум, техник-строитель (1982); Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, инженер-экономист (2002).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза Калининский Угловского района Алтайского края (1977); монтажник, изолировщик, слесарь треста «Промстрой» (РФ) (1982-1984); прораб треста «Казпротехмонтаж» (1984-1991); заместитель директора МП, ФПК «Зергер» (1991-1998); вице-президент Семипалатинского мясоконсервного комбината (1998-1999); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, член Комитета по финансам и бюджету, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Енбек», член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Ауыл» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования (2021-2023).

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1965) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1989).

Трудовая деятельность: инженер по сигнализации Тургайского областного управления гострудсберкасс, г. Аркалык (1982-1985); юрисконсульт Аркалыкского мясокомбината Госагропромкомитета Казахской ССР (1989-1991); консультант управления юстиции Тургайской области (01.1991-12.1991); помощник прокурора, старший следователь прокуратуры, старший помощник прокурора г. Аркалыка (1991-1994); прокурор отдела по надзору за законностью судебных актов прокуратуры Тургайской области (1994-1995); судья Тургайского областного суда (1995-1997); судья Акмолинского областного суда (1997-1998); судья суда г. Астаны (1998-2002).

На занимаемой должности - с апреля 2002 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарственными письмами прокурора Тургайской области (1992), председателя суда столицы (2001).

назад (1976) родился- Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, международные отношения.

Трудовая деятельность: референт, атташе службы государственного протокола МИД РК (1998-1999); атташе посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003); второй секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2003-2004); советник министра иностранных дел РК (2004-2006); руководитель секретариата министра иностранных дел РК, заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2007); руководитель аппарата Сената Парламента РК (2007-2011); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, директор департамента Азии и Африки МИД РК (2011); советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2014-2016); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (2016-2019), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике (по совместительству) (2017-2019); помощник Президента Республики Казахстан (2019-2021); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2021-2022); первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан(01.2022-02.2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.