11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Каталонии (Испания) завершился международный турнир теннисистов до 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сначала чемпионки определились в каждой из четырех провинций Каталонии. Далее они сыграли уже между собой.

Накануне 11-летняя казахстанка Мариям Нуржан обыграла первую ракетку Каталонии со счетом 7:6 (3) 3:6 10:3 и стала победительницей престижного турнира.

Награду она получила из рук легендарной в прошлом испанской теннисистки Аранты Санчес Викарио.