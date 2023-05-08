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11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 21:15
11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании Фото: пресс-служба ФТК.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Каталонии (Испания) завершился международный турнир теннисистов до 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сначала чемпионки определились в каждой из четырех провинций Каталонии. Далее они сыграли уже между собой.

Накануне 11-летняя казахстанка Мариям Нуржан обыграла первую ракетку Каталонии со счетом 7:6 (3) 3:6 10:3 и стала победительницей престижного турнира.

Награду она получила из рук легендарной в прошлом испанской теннисистки Аранты Санчес Викарио.


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