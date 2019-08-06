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11-летняя павлодарка прошла в гранд-финал престижного вокального конкурса в Италии

6 Августа 2019, 15:35
11-летняя павлодарка прошла в гранд-финал престижного вокального конкурса в Италии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская вокалистка Алина Кульбаева блестяще исполнила песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» на итальянском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Во втором туре, проходившем в итальянском городе Скала, Алина впечатлила членов жюри и получила путевку в полуфинал. На следующем этапе весь июль песню в ее исполнении передавали по итальянскому радио. После подсчета баллов и по решению жюри павлодарка получила предложение выступить в гранд-финале телевизионного международного конкурса, который пройдет в октябре в городе Реджо-ди-Калабрия.

«Эстрадным вокалом Алина занимается с 5 лет, в конкурсах участвует с 7, - рассказывает мать юной певицы Алинура Кульбаева. – Пять лет она учится в школе для одаренных детей при музыкальном колледже. Академическим пением дочь занимается всего год. Именно академический вокал Алина выбрала для будущей профессии. Сейчас идет основательная подготовка к гранд-финалу, а также изучение итальянского языка».

Кроме того, 4 года Алина занималась художественной гимнастикой, танцами. По словам матери Алины, из-за большой нагрузки на занятиях академическим вокалом и по английскому и итальянскому языкам гимнастику пришлось оставить. Юная певица учится в 39-ой общеобразовательной школе города на отлично.

К слову, в прошлом году в международном конкурсе Premio Mia Martini в гранд-финале победила казахстанка Аружан Ардак. Вокальный конкурс проводится с 1995 года и носит имя известной итальянской певицы Мии Мартини. Конкурс включает 4 этапа: кастинг, полуфинал, радиофинал и гранд-финал.

Павлодарская область   Культура   Италия  
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