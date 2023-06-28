11-летняя карагандинка жестоко избила кошку в лифте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подросток истязала животное в лифте в одном из ЖК Алматы, передает МИА «Казинформ».

Кадры с избиение животного опубликованы в соцсетях. Предположительно инцидент произошел в одном из ЖК «12 месяцев» в Алматы.

Информацию подтвердили в ДП Алматы.

«По данному факту Управлением полиции Алмалинского района проведена проверка. Установлено, что правонарушение допущено 11-летней девочкой, которая вместе с родителями приехала в гости к родственникам из города Караганда. Другие обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, будет дана правовая оценка», - прокомментировали в полиции.