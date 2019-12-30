11-летняя девочка выиграла турнир по джиу-джитсу среди мальчиков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Одиннадцатилетняя Адеми Дуйсенгаликызы стала победителем прошедшего в Атырау открытого турнира по джиу-джитсу среди мальчиков. Это не первая победа Адеми на крупных соревнованиях по разным видам борьбы, где она на равных участвует со своими сверстниками-мальчиками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Адеми Дуйсенгаликызы в секцию борьбы в посёлке Жанаталап пришла несколько лет назад. Девочка очень хотела заниматься со своими друзьями. Просили этого и родители. Но буквально с первых тренировок я увидел, что эта девочка - настоящий вундеркинд. Или талант, помноженный на волю к победе. Очень быстро она начала побеждать своих сверстников-ребят. И мы рискнули взять ее на соревнования. Поначалу судьи относились с некоторым непониманием: что тут делает девочка? Но теперь все это в прошлом. Адеми ждут на любых соревнованиях. А ее перечню побед может позавидовать любой спортсмен. Адеми- финалист чемпионата Казахстана по грэпплингу среди мальчиков, четырехкратная чемпионка по грэпплингу среди мальчиков Атырауской области, двукратная чемпионка по джи-джитсу открытых турниров. А ещё двукратный финалист республиканских турниров по дзюдо», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о юной одарённой спортсменке ее тренер Ануарбек Батаев.





К слову, в секции молодого талантливого тренера нет недостатка и в мальчиках - победителях и призерах многих соревнований. Одних чемпионов - около двадцати.







