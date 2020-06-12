11-летняя девочка утонула в Жамбылской области

ШУ. КАЗИНФОРМ - 12 июня текущего года, в 16 часов 00 минут поступило сообщение о том, что в реке Шу, в селе Коктобе Шуского района утонула девочка 2009 года рождения. Ою этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

«Девочка утонула в результате купания в необорудованном для купания месте при игре со сверстниками», - сообщили в ДЧС.

На место происшествия выезжали 2 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Жамбылской области.

В свою очередь, ДЧС Жамбылской области призывает граждан не оставлять детей без присмотра, а также не купаться в запрещенных местах.

«Несмотря на ежедневные рейдовые мероприятия проводимые Департаментом по чрезвычайным ситуациям области , происходят трагические события, это уже 3-й трагический случай в этом году, с начала летнего купального сезона утонули три человека, одного из них удалось спасти, а двое погибли, один из них ребенок», - говорится в сообщении ДЧС.