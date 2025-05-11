11-летний ребенок пострадал на футбольном поле в Акмолинской области

В соцсетях появилось видео произошедшего.

Как сообщили в акимате Атбасарского района, 10 мая в связи с сильными порывами ветра в районе новостроек Микрорайон, 1, сорвало частично футбольное поле.

— На данном поле играл ребенок, 17.11.2013 г. р., частью настила футбольного поля его накрыло. Ребенок доставлен в районную больницу с ушибами, состояние стабильное. На данный момент находится в отделении травматологии под наблюдением врачей, — пояснили в ведомстве.

Как заверили чиновники, вопрос находится на контроле.

— У нас изначально по проекту игровая площадка была простого варианта. Новый подрядчик сделал хорошую игровую площадку, газон был полностью проклеен, может быть, играя, дети повредили край, за счет ветра его сдуло. Площадку будет восстанавливать отдел строительства, — уточнили в пресс-службе акимата.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что вышеназванный инцидент зарегистрирован в отделе полиции Атбасарского района.

— В данном случае усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 314 КоАП РК (производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации). Материал будет передан в органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль и надзор за качеством строительства объектов для проведения проверки и принятия решения, — пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее из-за непогоды от сильного ветра в Кокшетау пострадали несколько новых домов, с которых обсыпалась облицовка.