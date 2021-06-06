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    10:13, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    11-летний подросток погиб в ДТП с мотоциклом в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На трассе Жезказган-Караганда молодой мотоциклист столкнулся с легковым авто. В результате ДТП погиб 11-летний пассажир мотокцикла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    5 июня на трассе Жезказган-Караганда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла «Восход» под управлением 14-летнего подростка и автомобилем «Тойота Камри» под управлением 42-летнего мужчины. По предварительным данным водитель мотоцикла пересекал проезжую часть слева-направо по ходу движения и столкнулся с автомобилем.

    В результате ДТП 11-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался. Водитель мотоцикла с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

    По данному факту начато досудебном расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.

    «Скутеры, мопеды, мотоциклы популярны среди несовершеннолетних. Но садясь за руль, юные участники дорожного движения, к сожалению, не задумываются о последствиях. Не думают о них их родители. Они не принимают во внимание возраст детей, отсутствие у них навыков управления. Если решили приобрести им «модное« транспортное средство, то при условии, что подростку исполнилось 16 лет. И позаботьтесь о его безопасности, обеспечив необходимым снаряжением. И самое главное, чтобы он имел навыки вождения и получил водительское удостоверение», - отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзулин.


    Теги:
    МВД РК ДТП Карагандинская область Правоохранительные органы
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