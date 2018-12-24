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11-летний мальчик погиб после эксперимента с бензином в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Трагический случай произошел в воскресенье в селе Черемшанка Глубоковского района - 11-летний мальчик получил термические ожоги, несовместимые с жизнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.
По словам очевидцев, ребенок любил играть с бензином, ставить эксперименты, поджигать. В момент очередной «забавы» его мать спала в соседней комнате, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. А в этом время 11-летний мальчик получил термические ожоги, несовместимые с жизнью.
Пожарные подразделения к месту происшествия не вызывались. Однако ЧС-ники обеспокоены данным случаем и призывают взрослых более ответственно следить за своими несовершеннолетними детьми, на постоянной основе уделять время для обучения их правилам безопасности.
С начала года из-за неосторожного обращения с огнем в ВКО произошло более 700 пожаров, из-за детской шалости - 55.
В настоящее время дело передано сотрудникам полиции.
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