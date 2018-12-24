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11-летний мальчик погиб после эксперимента с бензином в ВКО

24 Декабря 2018 09:46 164
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11-летний мальчик погиб после эксперимента с бензином в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Трагический случай произошел в воскресенье в селе Черемшанка Глубоковского района - 11-летний мальчик получил термические ожоги, несовместимые с жизнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

По словам очевидцев, ребенок любил играть с бензином, ставить эксперименты, поджигать. В момент очередной «забавы» его мать спала в соседней комнате, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения. А в этом время 11-летний мальчик получил термические ожоги, несовместимые с жизнью.

Пожарные подразделения к месту происшествия не вызывались. Однако ЧС-ники обеспокоены данным случаем и призывают взрослых более ответственно следить за своими несовершеннолетними детьми, на постоянной основе уделять время для обучения их правилам безопасности. 

С начала года из-за неосторожного обращения с огнем в ВКО произошло более 700 пожаров, из-за детской шалости - 55.

В настоящее время дело передано сотрудникам полиции.  

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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