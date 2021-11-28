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11-летний казахстанский гимнаст стал чемпионом мира

28 Ноября 2021 01:44
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11-летний казахстанский гимнаст стал чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Баку проходит 28-й чемпионат мира среди возрастных групп по батутной гимнастике, на котором выступил казахстанец Ислам Кабдоллов (возрастная группа 11-12 лет), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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11-летний казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль по прыжкам на акробатической дорожке. В финале Кабдоллов оказался сильнее гимнастов из России, Бельгии, Израиля, Португалии и ЮАР.

Добавим, Ислам Кабдоллов является членом юниорской сборной Казахстана по батутной гимнастике.

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