11-летнего мальчика ударило током в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в селе Курмангазы Курмангазинского района от удара током пострадал 11-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе областного управления здравоохранения, ребенок пострадал в парке 2 сентября. Мальчик коснулся столба уличного освещения и получил удар током. В тяжелом состоянии он был доставлен в центральную районную больницу и помещен в реанимационное отделение.

У ребенка наблюдались судороги, дыхательная и сердечная недостаточность. В реанимации он находился три дня.

Сегодня состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он получает необходимое лечение, в назначении которого участвуют специалисты из областного центра. Курс лечения составляет не менее 10 дней. Мальчик находится в общей палате.

