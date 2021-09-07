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    15:44, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    11-летнего мальчика ударило током в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в селе Курмангазы Курмангазинского района от удара током пострадал 11-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс- службе областного управления здравоохранения, ребенок пострадал в парке 2 сентября. Мальчик коснулся столба уличного освещения и получил удар током. В тяжелом состоянии он был доставлен в центральную районную больницу и помещен в реанимационное отделение.
    У ребенка наблюдались судороги, дыхательная и сердечная недостаточность. В реанимации он находился три дня.

    Сегодня состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, он получает необходимое лечение, в назначении которого участвуют специалисты из областного центра. Курс лечения составляет не менее 10 дней. Мальчик находится в общей палате.

    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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